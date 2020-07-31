Колишній кримський віцепрем’єр розказав, чому мешканці півострова тепер не раді туристам з Росії



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До кінця цього місяця у Криму планують прийняти 1,5 млн туристів Фото: Цензор.НЕТ

«Питання в тому, чого турист більше залишає після себе на відпочинку – сміття чи грошей?», — Сенченко

Мешканці окупованого Криму не раді туристичному «аншлагу» цього сезону, спричиненому коронавірусними обмеженнями для закордонних поїздок. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів колишній віцепрем’єр кримського уряду Андрій Сенченко.

За словами політика, цьогорічний наплив російських туристів на окупований півострів спричинений пандемією і карантинними обмеженнями, але не всі кримчани у захваті від такого пожвавлення.

«Я розмовляв з одним знайомим кримчанином, який має біля Ялти кілька міні-готелів на 10-12 номерів. Він каже: «Ти навіть не уявляєш собі, наскільки все змінилося». Якщо в нього раніше відпочивали представники міцного середнього класу з Києва, Москви, Пітера, які купалися в морі і витрачали гроші на культурні розваги і ресторани, то зараз основна публіка – ті, хто зранку йдуть на пляж з пляшкою паленої горілки. Повертаються вже з іншою пляшкою такої самої горілки і ліверною ковбаскою, яку нарізають в номері», — розповідає Сенченко.

Вцепрем’єр говорить, що важливе питання, чого турист більше залишає після себе на відпочинку – сміття чи грошей?

Нагадаємо, що 15 червня окупаційна влада Криму скасувала обов’язковий двотижневий карантин для туристів з території РФ. Для українців та іноземців карантин залишається обов’язковим. Також чиновники заявили, що очікують 1,5 мільйона туристів до кінця цього місяця.

Стало відомо, що Росія в окупованому Криму забрала землю майже у чотирьох тисяч українців