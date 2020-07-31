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    Колишній кримський віцепрем’єр розказав, чому мешканці півострова тепер не раді туристам з Росії

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    До кінця цього місяця у Криму планують прийняти 1,5 млн туристів - Колишній кримський віцепрем’єр розказав, чому мешканці півострова тепер не раді туристам з Росії
    До кінця цього місяця у Криму планують прийняти 1,5 млн туристів
    Фото: Цензор.НЕТ

    «Питання в тому, чого турист більше залишає після себе на відпочинку – сміття чи грошей?», — Сенченко

    Мешканці окупованого Криму не раді туристичному «аншлагу» цього сезону, спричиненому коронавірусними обмеженнями для закордонних поїздок. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів колишній віцепрем’єр кримського уряду Андрій Сенченко. 

    За словами політика, цьогорічний наплив російських туристів на окупований півострів спричинений пандемією і карантинними обмеженнями, але не всі кримчани у захваті від такого пожвавлення. 

    «Я розмовляв з одним знайомим кримчанином, який має біля Ялти кілька міні-готелів на 10-12 номерів. Він каже: «Ти навіть не уявляєш собі, наскільки все змінилося». Якщо в нього раніше відпочивали представники міцного середнього класу з Києва, Москви, Пітера, які купалися в морі і витрачали гроші на культурні розваги і ресторани, то зараз основна публіка – ті, хто зранку йдуть на пляж з пляшкою паленої горілки. Повертаються вже з іншою пляшкою такої самої горілки і ліверною ковбаскою, яку нарізають в номері», — розповідає Сенченко. 

    Вцепрем’єр говорить, що важливе питання, чого турист більше залишає після себе на відпочинку – сміття чи грошей?

    Нагадаємо, що 15 червня окупаційна влада Криму скасувала обов’язковий двотижневий карантин для туристів з території РФ. Для українців та іноземців карантин залишається обов’язковим. Також чиновники заявили, що очікують 1,5 мільйона туристів до кінця цього місяця.

    Стало відомо, що Росія в окупованому Криму забрала землю майже у чотирьох тисяч українців

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    Крим Росія Донбас гроші туризм політика карантин влада Андрій Сенченко
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