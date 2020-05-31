Експерт: Кримським портам – «гаплик»



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Територіальні води у берегів Криму треба закрити для мореплавства

«Ми працюємо над кардинальним рішенням проблеми. Ми хочемо зробити закритим район навколо Криму»

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко прокоментував поточну ситуацію з мореплавством в акваторії, яку окупувала Росія навколо Криму.

В інтерв'ю «Главкому» Андрій Клименко зазначив, що Україна може зупиняти і навіть арештовувати торговельні судна, які уникають заходів до Криму, вимикаючи GPS. проте, на його думку, потім в судах важко доводити факт порушення. «Вони ж або не ведуть суднові журнали, або ведуть, але викидають їх за борт під час перевірки, підробляють вантажні документи тощо. Але все ж таки не все так страшно, і ми всі разом, в тому числі з Прокуратурою АР Крим угробили їм бізнес в тих портах», – сказав Клименко, навівши, як приклад, схему проходження до Криму іноземних суден (крім суден РФ).

Динаміка кількості морських суден – порушників кримських санкцій ( крім РФ) Діаграма 1

Експерт зазначив, що російські судна також ходять, але зовсім мало. «У РФ тепер міст є, навіть всі пороми вже розпродали. А кримським портам – «гаплик». Зараз українське морське експертне середовище працює над кардинальним рішенням проблеми. Ми хочемо зробити закритим район навколо Криму», – зазначив Клименко.

Карта, що вказує на окуповані територіальні води України біля берегів Криму

Він пояснив, що на карті рожевим кольором позначена окупована 12-мильна зона, тобто українські територіальні води у берегів Криму, які нині окуповані РФ. «Цю зону маємо зробити узагалі закритою для мореплавства. Тобто треба вчинити так, як з літаками (в 2014 на міжнародному рівні закрили повітряний простір. І там, крім літаків РФ, ніхто не літає)», – сказав експерт.

Клименко зазначив, що Росія може шантажувати Україну лише нападом і більше нічим. «А ми їм можемо відповісти тим, що прописали у розроблених експертами пропозиціях: 1) ухваленням оновленого «Кримського пакету санкцій» – Crimean Sanctions: Upgrade; 2) веденням «Політики невизнання анексії Кримського півострову»», – сказав експерт.

«Розумієте, за шість років окупації у Криму засвітилася в некращому світлі уся Росія. Тобто будь-яке російське підприємство російського військово-промислового комплексу, а їх ми нарахували десь 150, можна підвести під жорсткі кримські санкції. І знаєте, в чому їх відмінність від усіх інших санкцій, які зараз діють? В тому, що їх до деокупації не скасують. Це може бути все російське суднобудівництво, авіабудівництво, космонавтика, вони цього всього дуже бояться», – пояснив Клименко.

Експерт зазначив, що «кримські санкції» діють, хоча й недостатньо. «А головний зашморг для РФ – санкції США. І ці санкції, разом з такими діями України, як «водна блокада» або заборона постачання до РФ турбін для військових кораблів, – це дуже серйозний важіль тиску. А розмови про включення Криму до різних форматів – то відмазки політиків», – переконаний експерт.

Андрій Клименко – кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор видання «Чорноморські новини» www. blackseanews.net. За фахом інженер з автоматичних систем. До окупації Криму жив та працював в Ялті. Автор багатьох розробок зі стратегій розвитку півострова, кримських міст та галузей економіки. Заслужений економіст АР Крим. Переслідується ФСБ РФ за спротив окупації Криму, включений до офіційного списку терористів та екстремістів РФ. З 2014 року разом з редакцією працює в Києві: голова Наглядової ради та Кримського департаменту Фонду «Майдан закордонних справ»; з 2017 – керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» з питань дотримання міжнародних санкцій щодо РФ у зв'язку з окупацією та незаконною анексією Криму

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 16 травня знову наклав арешт на судно в кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску у заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя окупованого Криму.

Аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.