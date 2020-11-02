Експерт назвав непарламентську партію, яка може пройти до Ради на наступних виборах

Карасьов назвав «Голос» «головним розчаруванням місцевих виборів»

У наступну Раду можуть пройти 5 парламентських партій та «Наш край». Про це, підбиваючи підсумки місцевих виборів, на своїй сторінці в Фейсбук написав політичний експерт Вадим Карасьов.

За його словами, підсумки виборів ще остаточно не підбиті, але тенденції вже визначені та зрозумілі.

«Якщо говорити про перспективу парламентських виборів, то на даний момент на них хороші шанси на успіх мають 5 парламентських партій: «Слуга народ», «ЄС», «ОПЗЖ», «Батьківщина» та «За майбутнє», а також «Наш край» – єдиний представник непарламентських політсил у цій групі. Шанси інших партій для проходу у Раду поки не проглядаються», – наголосив підкреслив Карасьов.

На думку експерта, «Наш край» фактично повторив успіх 2015 року.

«Нові політоб’єднання та квазі «нові обличчя» – як «Пропозиція» – успіху не мали. Нові партії поступилися лідерам, зокрема – «Нашому краю». Також непогано показали себе проєкти під місцевих лідерів (Чернігівська, Кіровоградська, Харківська та інші області), але їхній вплив обмежується тільки своїм регіоном», – написав Карасьов.

Партія влади – «Слуга народу», зауважив експерт,у загальному заліку перемогла, але програла собі зразка 2019 року.

«Як наслідок, влада не змогла масштабувати монобільшість на всю країну», – зазначив Карасьов.

Також політексперт назвав «Голос» «головним розчаруванням місцевих виборів».