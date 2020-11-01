Протестувальники встановили біля парламенту Грузії намети
За словами представників опозиції, вони будуть перебувати перед будівлею законодавчого органу всю ніч
Опозиція відмовляється визнавати підсумки голосування на парламентських виборах
Учасники акції протесту проти підсумків парламентських виборів у Грузії, які пройшли 31 жовтня, встановили в Тбілісі біля будівлі парламенту два намети.
Про це повідомляють грузинські ЗМІ.
«Я дуже зла. Я хочу висловити свій протест в ролі рядового громадянина. Хто хоче, хай іде додому, а хто ні – залишається. Я залишуся перед парламентом, біля сходів», – сказала лідерка опозиційної партії «Єдиний національний рух» Хатія Деканоїдзе.
Поліцейські намагалися перешкодити пікетникам розбити наметове містечко і навіть забрали один намет, однак пізніше вирішили не заважати. За словами представників опозиції, тепер вони будуть перебувати перед будівлею законодавчого органу всю ніч.
У мітингу в центрі Тбілісі беруть участь кілька тисяч представників опозиційних партій і їх прихильників. Демонстранти також влаштували ходу до будинку голови правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі, а потім повернулися до парламенту.
Як відомо, неділю у центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів.
Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії перемагає партія «Грузинська мрія», яка набирає 48,15% голосів.
Зазначимо, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 – за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Представництво в парламенті буде у всіх партій, які отримали більше 1% голосів.
Право голосу на виборах було у понад 3,5 млн громадян. Для них були відкриті понад 3,8 тис. ділянок для голосування. Явка на момент закриття дільниць склала 56,11%.
Саакашвілі після виборів заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.