Байден зустріне день виборів з Леді Гагою

Леді Гага виступить на заходах на підтримку Джо Байдена в Піттсбурзі

Американська співачка активно підтримує кандидата на пост президента США від демократів

Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден проведе день напередодні виборів з дружиною Джилл Байден і американською співачкою Леді Гагою.

Про це повідомили у штабі політика.

Леді Гага виступить на заходах на підтримку Байдена в Піттсбурзі (штат Пенсільванія), де буде знаходитися і сам демократ.

«Він відвідає захід за участю представників афро-американського співтовариства і проведе захід напередодні виборів в Піттсбурзі з доктором Байден (дружиною Джилл, – ред) і Леді Гагою», – йдеться в повідомленні штабу.

Також Байден проведе агітацію, де зустрінеться з членами профспілок та профспілковими лідерами.

До слова, за інформацією ЗМІ, оточення Трампа таємно співпрацює зі штабом Байдена для того, щоб мирно передати владу в разі перемоги останнього.

Нагадаємо, за два дні голосування на виборах в США демократ Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа, але кандидат від Республіканської партії зберігає надії на перемогу завдяки високим шансам у штатах, що вагаються.

Як відомо, вибори президента США відбудуться 3 листопада. Станом на п'ятницю 30 жовтня достроково на виборах президента проголосували 85 мільйонів осіб.

До слова, 28 жовтня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував у штаті Делавер.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.