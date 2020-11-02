Конституційний суд без попередження зібрався на засідання щодо ринку землі

Конституційний суд України ще у травні отримав подання від народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі

Судді не отримали рішення про засідання за три дні, як того вимагає регламент Конституційного суду

Конституційний суд в екстреному порядку, без попереднього анонсу, оголосив про засідання в понеділок для розгляду питання про землю.

Як повідомило «Главкому» джерело, рішення на руки суддям не видавалося за три дні, як того вимагає регламент Конституційного суду. Засідання розпочалося о 12 годині.

Відомо, що подання до КСУ щодо закону про продаж землі зробили 46 депутатів. Це представники фракції «Батьківщина» разом з групою «За майбутнє».

Між іншим, ще у березні глава фракції «Батьківщина» у Раді Юлія Тимошенко заявила, що її політсила має намір звернутися до Конституційного суду для скасування закону про введення ринку землі.

У ніч на 31 березня Верховна Рада завершила розгляд поправок до проєкту закону №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» та ухвалила його у другому читанні як закон.

Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:

Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;

Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.

Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.

Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).

Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко напередодні пообіцяв, що вступ в силу закону «Про обіг землі» не буде відкладено наступного року.