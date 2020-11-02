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    Конституційний суд без попередження зібрався на засідання щодо ринку землі

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    Конституційний суд України ще у травні отримав подання від народних депутатів&nbsp;щодо конституційності закону про ринок землі - Конституційний суд без попередження зібрався на засідання щодо ринку землі
    Конституційний суд України ще у травні отримав подання від народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі

    Судді не отримали рішення про засідання за три дні, як того вимагає регламент Конституційного суду

    Конституційний суд в екстреному порядку, без попереднього анонсу, оголосив про засідання в понеділок для розгляду питання про землю.

    Як повідомило «Главкому» джерело, рішення на руки суддям не видавалося за три дні, як того вимагає регламент Конституційного суду. Засідання розпочалося о 12 годині.

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    Відомо, що подання до КСУ щодо закону про продаж землі зробили 46 депутатів. Це представники фракції «Батьківщина» разом з групою «За майбутнє».

    Між іншим, ще у березні глава фракції «Батьківщина» у Раді Юлія Тимошенко заявила, що її політсила має намір звернутися до Конституційного суду для скасування закону про введення ринку землі.

    У ніч на 31 березня Верховна Рада завершила розгляд поправок до проєкту закону №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» та ухвалила його у другому читанні як закон.

    Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:

    • Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
    • Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
    • Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
    • Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
    • Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.

    Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко напередодні пообіцяв, що вступ в силу закону «Про обіг землі» не буде відкладено наступного року. 

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