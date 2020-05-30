Експерт про ймовірність нової кримської війни Путіна: Ми маємо справу з ненормальними



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Будь-що може бути Росією використано як привід для вторгнення в Україну, – експерт

Андрій Клименко – один із провідних експертів, які займаються аналізом ситуації в Криму із самого початку окупації

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко прокоментував інформацію аналітиків американського центру The Jamestown Foundation про те, що дефіцит води на окупованому півострові може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

В інтерв’ю «Главкому» Андрій Клименко пояснив: «В Росії парад 9 травня на честь 75-річчя Перемоги скасували. Причина – щоби не заразити військових, слухачів військових академій. Але навчання у Чорному морі не скасували. Лише в квітні Росія провела понад 30 навчань в окупованому Криму. Ми не виключали, що найбільш небезпечним міг бути період між 9 травня та вереснем 2020 року, коли почнеться навчання «Кавказ-2020». Сьогодні маємо нову дату параду Перемоги – 24 червня, відповідно змінився і небезпечний проміжок часу. З кінця червня до вересня включно».

Відповідаючи на запитання, чи може Росія скористатися пропозиціями «Морської експертної платформи» щодо «посилення загальнодержавного та регіонального проактивного реагування на подовження Росією окупації Кримського півострову…» як приводом до загострення агресії на межі Херсонської області і Криму Андрій Клименко сказав, що Росія може будь-що використати як привід для вторгнення.

«Абсолютно будь-яка дія України може бути використана, а ще більше – наша бездіяльність. Тому Україні треба діяти, тримати в готовності берегову оборону, морпіхів і все, що є. Також варто знову активно залучати до Чорного моря кораблі країн НАТО, збільшувати присутність українських союзників в небезпечних районах, треба вводити нові санкції проти російського ВПК. «Тобто треба самим атакувати», – наголосив експерт.

Рубежі досяжності ракетних комплексів РФ морського і берегового базування з окупованого Криму та військово-морської бази РФ в Тартусі, Сирія

«Звичайно, усі нормальні військові люди розуміють, що ракети «Калібр» можна розмістити біля Краснодару. Подумаєш, якихось зайвих 300 км відстані від Криму є. Для ракет це несуттєво. Але слід не забувати, що ми маємо справу з ненормальними людьми», – підкреслив Клименко.

Експерт зауважив, що військова база у Криму сьогодні більша за всі американські бази на Окінаві. «В порівнянні з Кримом, «Рамштайн» (величезна американська військова база в Німеччині), даруйте, узагалі відстій за масштабністю», – сказав Клименко.

Андрій Клименко – кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор видання «Чорноморські новини» www. blackseanews.net. За фахом інженер з автоматичних систем. До окупації Криму жив та працював в Ялті. Автор багатьох розробок зі стратегій розвитку півострова, кримських міст та галузей економіки. Заслужений економіст АР Крим. Переслідується ФСБ РФ за спротив окупації Криму, включений до офіційного списку терористів та екстремістів РФ. З 2014 року разом з редакцією працює в Києві: голова Наглядової ради та Кримського департаменту Фонду «Майдан закордонних справ»; з 2017 – керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» з питань дотримання міжнародних санкцій щодо РФ у зв'язку з окупацією та незаконною анексією Криму

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.