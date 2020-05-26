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    У світі

    Побєдобєсіє продовжується: у РФ назвали нову дату параду, що мав відбутися 9 травня

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    Ходу &laquo;Безсмертного полку&raquo; та Військово-морський парад Путін наказав провести 26 липня - Побєдобєсіє продовжується: у РФ назвали нову дату параду, що мав відбутися 9 травня
    Ходу «Безсмертного полку» та Військово-морський парад Путін наказав провести 26 липня

    Парад запланували на 24 червня

    У Росії знову почали готуватися до параду, що мав відбутися 9 травня. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що цього разу парад запланували на 24 червня, а ходу «Безсмертного полку» та Військово-морський парад Путін наказав провести 26 липня.

    Як повідомлялося, у Росії після репетиції параду до 9 травня на підмосковному полігоні Алабіно щонайменше 376 осіб, в тому числі неповнолітні, захворіли на коронавірус.

    До слова, в Естонії назвали акцію «Безсмерний полк», що відзначають 9 травня, символом репресій.

    Раніше росіян привітали з 9 травня плакатом з фінським солдатом.

    Також 8 травня російська школярка більше години стояла на цвяхах, у такий спосіб дякуючи ветеранам.

    Нагадаємо, російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. На урочистості було запрошено лідерів провідних світових держав. У березні Кремль не збирався переносити парад або змінювати його формат через загрозу коронавірусу.

    Президент РФ Путін доручив перенести святкування параду 9 травня через коронавірус. 

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