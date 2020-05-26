В окупованому Криму висунули обвинувачення власникові телеканалу ATR



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Власник кримськотатарського телеканалу ATR та один з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленур Іслямов

Представник російської прокуратури Криму пред'явив Іслямову обвинувачення за трьома статтями кримінального кодексу Росії

Так званий Верховний суд Криму почав розглядати по суті кримінальну справу проти власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленура Іслямова. 25 травня «влада» висунула йому обвинувачення.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

«Представник російської прокуратури Криму пред'явив Іслямову обвинувачення за трьома статтями кримінального кодексу Росії – «створення незаконного збройного формування, підготовка і здійснення диверсій», а також «публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії», – повідомив Ладін.

За його словами, на першому судовому засіданні по суті «прокурор оголосила обвинувальний висновок, підтримавши його в повному обсязі».

«Прокуратура вважає, що вина мого підзахисного доведена. Захист у свою чергу не визнав вину в повному обсязі. Оцінюючи не тільки обвинувальний висновок, а й кримінальну справу, у мене склалося враження, що ті діяння, які інкримінують моєму підзахисному, – не підтверджуються доказами, які є в матеріалах справи», - прокоментував Ладін.

Раніше «колегія» підконтрольного Росії Верховного суду Криму почала розгляд кримінальної справи стосовно Іслямова. Обвинувачення інкримінувало «організацію незаконного збройного формування, здійснення диверсійних дій.

Крім того, Іслямов обвинувачувався за шістьма епізодами ст. 280.1 КК Росії – «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».