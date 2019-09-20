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    Політика

    Експосол США радить Зеленському бути обережнішим із Коломойським

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    Володимир Зеленський та Ігор Коломойський - Експосол США радить Зеленському бути обережнішим із Коломойським
    Володимир Зеленський та Ігор Коломойський

    Стівен Пайфер вважає, що не має бути жодних «компромісів» щодо «ПриватБанку»

    Президент України Володимир Зеленський повинен бути дуже обережним із олігархом Ігорем Коломойським.

    Така думку висловив у Twitter колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

    «У перші місяці на посаді Зеленський створив чималий політичний капітал в Україні та з друзями Києва на Заході, включаючи МВФ. Йому потрібно обережно поводитися з Коломойським (наприклад, жодних «компромісів» щодо «ПриватБанку»), щоб він не втратив велику частину цього капіталу», - написав Пайфер.

    До слова, ділова спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговельною палатою в Україні, глибоко стурбована останніми подіями навколо Приватбанку та ексочільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

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