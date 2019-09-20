Експосол США радить Зеленському бути обережнішим із Коломойським



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Володимир Зеленський та Ігор Коломойський

Стівен Пайфер вважає, що не має бути жодних «компромісів» щодо «ПриватБанку»

Президент України Володимир Зеленський повинен бути дуже обережним із олігархом Ігорем Коломойським.

Така думку висловив у Twitter колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

«У перші місяці на посаді Зеленський створив чималий політичний капітал в Україні та з друзями Києва на Заході, включаючи МВФ. Йому потрібно обережно поводитися з Коломойським (наприклад, жодних «компромісів» щодо «ПриватБанку»), щоб він не втратив велику частину цього капіталу», - написав Пайфер.

In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0 — Steven Pifer (@steven_pifer) 19 сентября 2019 г.

До слова, ділова спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговельною палатою в Україні, глибоко стурбована останніми подіями навколо Приватбанку та ексочільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої.