Financial Times: «Київ примушує Приватбанк до співпраці з Коломойським, незважаючи на скандал із 5,5 мільярдами доларів»

Олексій Гончарук

Будь-який компроміс із «відвалившимся» кредитором може відштовхнути від України західних партнерів

Прем'єр-міністр України заявив, що шукає «компроміс» із олігархом-мільярдером Коломойським щодо банківського скандалу розміром в 5,5 мільярдів доларів. Цим кроком він ризикує відштовхнути західних покровителів від нового уряду президента Володимира Зеленського.

Олексій Гончарук заявив FT, що президент бажає досягти врегулювання з паном Коломойським, найбільшим кредитором Приватбанку, якого Київ націоналізував у 2016 році на тлі звинувачень Коломойського в шахрайстві. «Я цілком переконаний в тому, що зараз ми повинні зосередитися на нашому зростанні та шукати спільних рішень, а не витрачати ресурси на руйнування один одного. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу» - підкреслив Гончарук в інтерв’ю.

МВФ попередив Україну, що скасування націоналізації Приватбанку поставить під загрозу 3,9-мільярдну програму допомоги й що його очільники очікують від України дій з компенсації 5,5 мільярдів, які були витрачені на порятунок банку. Гончарук заявив: «Яким би не було рішення – ми маємо знайти його разом із МВФ».

Яким чином це можна зробити? Наш план рекапіталізації був узгоджеиим. Він не привів до виконання обіцянок Валерія Гонтарева, колишня керівниця Нацбанку України

Приватбанк був націоналізований в 2016 році, щоб врятувати його від краху, коли регулятори знайшли в його балансовому звіті «чорну дірку» розміром в 5,5 млрд. доларів. Україна ініціювала розслідування проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова, звинувативши їх в відпрацюванні незаконних «схем відмивання» грошей та використанні банківських кредитів для фінансування своїх власних бізнесів.

Бізнесмени заперечують ці звинувачення. Вони та їх партнери розпочали вже більш ніж 600 судових процесів проти націоналізації.

Коментар Гончарука, скоріш, поглиблює побоювання з приводу зв’язків Зеленського з Коломойським, які кидають тінь на наміри колишнього коміка щодо проведення амбітних реформ та його зусиль, спрямованих на розрядку стосунків із Росією.

Олігарх володіє телеканалом 1+1, на якому Зеленський здобув славу, граючи вигаданого президента. Останнього тижня парламент призначив депутата Олександра Дубинського, який свого часу критикував націоналізацію, працюючи репортером на 1+1, головою комісії банківського контролю.

Пан Зеленський – разом із главою своєї адміністрації Андрієм Богданом, колишнім адвокатом, який представляв пана Коломойського в правових суперечках щодо Приватбанку – минулого тижня запросив олігарха до президентського кабінету: цей крок один із помічників охарактеризував, як «тривожний». Обидва заперечують, що вони обговорювали Приватбанк.

Ця зустріч відбулася за кілька днів потому, як поліцейськи провели рейд в офісах Приватбанку в рідному місті Коломойського, Дніпрі, а також обшукали будинок Валерії Гонтаревої, колишньої керівниці Нацбанку, в межах нового слідства проти держслужбовців, які провели націоналізацію.

Пані Гонтарева заявила, що вона та нинішнє керівництво Приватбанку стали жертвами кампанії залякування з боку союзників пана Коломойського – це звинувачення він заперечує. «Як можна було це зробити? – зазначила вона в бесіді з FT. - Наш план рекапіталізації був узгодженим. Він не привів до виконання обіцянок».

Хоча Приватбанк належить українському міністерству фінансів і, таким чином, належить до компетенції пана Гончарука, він заявив, що пани Зеленський та Богдан візьмуть на себе ініціативу в цьому випадку, незважаючи на конфлікт інтересів, як колишніх співробітників пана Коломойського. «Ми з самого початку розуміли, що це – особливий випадок і тому це ніколи не було моєю відповідальністю. Пан Богдан і президент з самого початку розбиралися з цією справою», - сказав він. «Я розраховую на те, що вони знайдуть правильний шлях її вирішення, тому що вони знайомі з ситуацією набагато краще. Але я не маю сумнівів у тому, що президент та його офіс будуть на боці держави».

Закулісні переговори про можливу угоду прискорилися з того моменту, як пан Зеленський прийшов до влади – згідно з заявами людей, поінформованих про ці переговори. Під час президентства Петра Порошенка, попередника пана Зеленського, Україна минулоріч погодилася на угоду з паном Коломойським, яка передбачала, що він відмовиться від своєї частки в державному нафтовому виробникові «Укрнафта» в обмін на обопільне припинення юридичної «війни» за Приватбанк. Угода провалилася після того, як кабінет Порошенка виявився неспроможним на поступки Коломойському під час виборчого року. Неофіційні переговори поновилися після того, як пан Зеленський цієї весни в’їхав до президентського офісу, але будь-які результати є малоймовірними, якщо вимагати від Коломойського відмовитися від будь-яких активів або компенсувати Україні збитки Приватбанку – стверджує персона, близька до переговорного процесу.

Виступаючи перед журналістами на прес-конференції минулого тижня, пан Коломойський заявив, що це було «добре вікно можливості» для врегулювання. Пан Гончарук підкреслив, що «факт полягає в тому, що суспільне обговорювання є кроком вперед».

В квітні, коли пан Зеленський рухався до того, щоб перемогти на виборах із нищівними 73 відсотками, суд у Києві визнав націоналізацію незаконною. Нацбанк подав апеляцію проти цього рішення й заявив, що в разі, якщо контроль над Приватбанком буде знову передано Коломойському, буде оголошена його неплатоспроможність.

Пан Гончарук підкреслив, що пан Зеленський бажав би уникнути втручань в справи українського суду або в незалежність Нацбанку в своїх намаганнях «захищати інтереси» країни. «Звичайно, вони мають працювати разом. Але ми успадкували дуже непросту ситуацію» - заявив він.

Макс Седдон, Бен Холл та Роман Олярчук, Financial Times