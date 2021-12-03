Ексрадник президента РФ розповів про оргію за участі Путіна та Кім Чен Іра

«Страшно за людей, які живуть в Північній Кореї», – Ілларіонов

Під час відвідування російською делегацією на чолі з Володимиром Путіним Північної Кореї на початку 2000-х років росіян зустрічали з великим розмахом, а урочиста вечеря перетворилася на оргію. Про це російський економіст, колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Брав участь у вечірньому заході, який європейськими традиційними мовами називається вечерею, а якщо об’єктивно характеризувати, то, мабуть, така грандіозна оргія ввечері у Пхеньяні. Так, як пили там, я не бачив ніде і ніколи», – пригадав Ілларіонов.

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Економіст уточнив, що словом «оргія» у даному випадку охарактеризував саме пияцтво присутніх на вечірці. Також він додав, що вдячний долі за ті три дні, що провів у Північній Кореї у складі офіційної російської делегації, оскільки за цей час мав можливість зрозуміти, що таке «тоталітаризм найвищої проби».

«Жодна сучасна Росія, жодна сучасна Білорусь не мають нічого спільного із тим рівнем тоталітаризму, який особисто бачив, спостерігав у Північній Кореї. І, як мені здається, навіть найстрашніші дні сталінізму, хоча я там не був, можуть тільки вони будуть співставлені», – зазначив економіст.

Також Ілларіонов розповів про своє загальне враження про Північну Корею. «Страшно. Страшно за людей, які там перебувають. В очах кожного ти бачиш страх за себе, за своїх близьких, за те, що може відбутися щосекунди, щохвилини», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Путін запропонував Україні налагодити відносини, але назвав нові «червоні лінії».

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