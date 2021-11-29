Штучний інтелект і психічний стан: як Путін контролюватиме громадян

Технологію контролю у Росії планують застосовувати, зокрема, для оцінки стану осіб, які ухвалюють ключові державні або корпоративні рішення

Для аналізу акаунтів збираються використовувати штучний інтелект

Влада країни-окупанта Росії видала грант на дослідження можливостей використання штучного інтелекту (ШІ) для психологічної діагностики особистості за соціальними мережами. Гроші від Аналітичного центру при Уряді РФ отримала ФДБУ «Інститут системного програмування ім. Іваннікова», пише «Коммерсантъ».

Підсумком дослідження має стати технологія психодіагностики за аналізом даних профілю в соцмережі, яка нібито покликана допомогти боротися з групами смерті, залученням громадян у терористичну діяльність і екстремізмом, як заявляють у російському уряді.

У тендерній документації йдеться, що поширення технологій, які використовують цифрові сліди для аналізу особистості, «відкриває широкі можливості з оцінки особистості та прогнозування її поведінки без здійснення психологічного тестування, що вимагає її добровільної згоди».

Одне з джерел таких цифрових слідів – соціальні мережі, що «накопичують великі матеріали щодо інтересів, захоплень, записів користувача, які фіксують показники його поведінкової активності».

Для аналізу акаунтів збираються використовувати штучний інтелект.

«Програмою дослідницького центру ІСП РАН передбачено, зокрема, створення довіреної технології діагностики властивостей особистості», – повідомили журналістам у пресслужбі Аналітичного центру при уряді.

Як заявляється, таку технологію планують застосовувати, зокрема, для оцінки стану осіб, які ухвалюють ключові державні або корпоративні рішення, а також «розпізнавання маніпулятивного управління великими соціальними групами, оцінки творчого потенціалу працівників і моделювання їх професійного розвитку».

При цьому, на думку юристів, масова психодіагностика профілів росіян у соціальних мережах може суперечити законодавству щодо захисту персональних даних.