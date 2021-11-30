Путін запропонував Україні налагодити відносини, але назвав нові «червоні лінії»

За словами Путіна, Росія готова реагувати на появу ударних комплексів в Україні, оскільки взяла на озброєння гіперзвукові ракети

Кремль боїться появи в Україні новітніх озброєнь

Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь. Про це на форумі «Росія кличе» заявив президент Росії Володимир Путін.

«Де ці «червоні лінії»? Перш за все, створення загроз для нас, які можуть виходити з цієї території. Якщо і далі все буде розширюватися в цій інфраструктурі, то я вже публічно говорив, якщо на території України виникнуть комплекси ударні, підлітний час до Москви буде 7-10, а в разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин... А нам що робити? Ми тоді повинні будемо щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує», – заявив Путін.

За його словами, Росія вже зараз готова реагувати на появу ударних комплексів в Україні, оскільки взяла на озброєння гіперзвукові ракети.

«Підлітний час до тих, хто віддає накази, теж буде 5 хвилин. Ми куди йдемо-то? Навіщо все це робимо? Ось це, створення таких загроз для нас і є «червоні лінії», – додав Путін.

Як додає Путін, Україні та РФ треба налагодити відносини. Якщо це вдасться, то загроз ніби-то ніхто відчувати не буде.

Про це повідомляє «Риа Новости», Путін також запропонував налагодити відносини України та Росії.

За його словами, відносини потрібно налагодити нібито для врахування інтересів в області безпеки всіх учасників міжнародної діяльності.

«Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа в тому, щоб налагодити відносини: щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у галузі безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. От якщо ми будемо щиро до цього прагнути, то жодних загроз ніхто не буде відчувати», – сказав Путін.

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