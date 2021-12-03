Путін стягнув до українських кордонів понад 94 тисяч військових

Понад 94 тисячі російських військових можуть бути задіяні для ескалації в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. Їх загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів. Про це міністр повідомив у парламенті під час години запитань до уряду.

«Зараз навколо України та в Криму в постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені для ескалації сьогодні оцінюються в 94,3 тис. осіб», – розповів Резніков.

На тлі порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на Донбасі Росія стягує свої війська до українського кордону. Це викликає серйозне занепокоєння з боку країн Заходу. Зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів Україні. Даючи їм оцінку він зазначив, що цього «достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння».

До слова, напередодні глава Пентагону випадково назвав Росію Радянським Союзом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

Читайте також:



