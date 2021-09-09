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    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)

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    Парад був менш маштабним, ніж ті, що відбуваються у КНДР зазвичай - Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Парад був менш маштабним, ніж ті, що відбуваються у КНДР зазвичай
    Фото: en.yna.co.kr

    Захід тривав близько години

    У північнокорейському Пхеньяні відбувся нічний військовий парад із нагоди 73-ї річниці заснування держави. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

    «Є ознаки того, що КНДР провела військовий парад у Пхеньяні після опівночі. Розвідувальні органи аналізують цю інформацію в тісній координації з США», – повідомив неназваний південнокорейський військовий чиновник на умовах анонімності.

    «Схоже, парад тривав близько години і в ньому брали участь менша кількість військових та техніки. Я думаю, що парад був переважно для внутрішньої аудиторії», – додав інший співрозмовник видання з-поміж посадовців Південної Кореї.

    ЗМІ повідомляють, що на параді був присутній глава держави, скандально відомий диктатор Кім Чен Ин. Пізніше офіційний Пхеньян оприлюднив світлини з заходу.

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    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)
    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)

    Окрім різноманітних військових підрозділів та важкої техніки у параді взяли участь пожежники, сільгоспвиробники та співробітники північнокорейського Міністерства охорони здоров’я, а також кіннота та підрозділи «хімічного захисту».

    Нагадаємо, нещодавно у столиці Північної Кореї Пхеньяні пройшов перший в історії семінар для командування і політичних комісарів Корейської народної армії (КНА), в ході якого лідер КНДР Кім Чен Ин закликав армійців докласти максимальних зусиль для підвищення боєздатності всіх підрозділів.

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    Теги: парад Північна Корея Кім Чен Ин
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    Шоу для диктатора: у КНДР пройшов парад із кіннотою та фейерверками (фото)