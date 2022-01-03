  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Екстрадований у США росіянин може володіти інформацією про втручання у вибори

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Клюшин може стати цінним джерелом для США<br /><br /> - Екстрадований у США росіянин може володіти інформацією про втручання у вибори
    Клюшин може стати цінним джерелом для США

    фото: Bloomberg

    Бізнесмен може мати документи про операції ГРУ за кордоном – Bloomberg

    Російський бізнесмен Владислав Клюшин може мати доступ до документів, які засвідчують російське втручання у вибори президента США у 2016 році. Раніше росіянина екстрадували у США зі Швейцарії. Про це інформує Bloomberg.

    Бізнесмен, ймовірно, володіє документами про злом серверів Демократичної партії США. Про це видання повідомило із посиланням на джерела, близькі до Кремля та російської розвідки.

    Ці документи нібито підтверджують, що хакерами керувала команда військової розвідки головного розвідувального управління Росії, яку американські компанії з кібербезпеки охрестили Fancy Bear або APT28.

    Півтора року тому Клюшин отримав від президента Росії Володимира Путіна орден Пошани. Американське видання опублікувало фотографію нагороди, яка перебуває в матеріалах американського суду в Массачусетсі. Крім того, журналісти оприлюднили фотокопію пропуску Клюшина в російське міністерство оборони.

    image_06

    Росіянин має доступ до важливих секретних операцій ГРУ за кордоном. Якщо Клюшин вирішить співпрацювати зі слідством, то може стати цінним джерелом інформації для Вашингтона. Саму екстрадицію бізнесмена до США видання назвало «серйозним розвідувальним ударом по Кремлю».

    Адвокат бізнесмена вже відреагував на статтю. Захисник наголосив, що йому не відомо про документи, до яких може мати доступ його підзахисний. Клюшин всі звинувачення відкидає.

    Клюшина екстрадували у США 17 грудня 2021 року. Він перебував у Швейцарії під вартою з березня. Бізнесмена підозрюють у фінансових махінаціях – інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів.

    Відомо, що бізнесмен співпрацює з російською владою. Він є власником ТОВ «М13» – компанії, яка постачає послуги моніторингу ЗМІ та соціальних мереж для адміністрації Путіна.

    Крім Клюшина, обвинуваченими у справі є ще четверо росіян. Один із них – Іван Єрмаков, якого Мінфін США називає колишнім співробітником ГРУ.

    Нагадаємо, раніше Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує спроби Російської Федерації вплинути на результаті виборів у Сполучених Штатах.

    До слова, Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

    Читайте також: Росія та США. Продовжується історія про втручання у вибори в 2016 році
    Теги: Мінфін ЗМІ США вибори ГРУ партії адвокат документи послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Екстрадований у США росіянин може володіти інформацією про втручання у вибори