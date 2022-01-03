Екстрадований у США росіянин може володіти інформацією про втручання у вибори

Бізнесмен може мати документи про операції ГРУ за кордоном – Bloomberg

Російський бізнесмен Владислав Клюшин може мати доступ до документів, які засвідчують російське втручання у вибори президента США у 2016 році. Раніше росіянина екстрадували у США зі Швейцарії. Про це інформує Bloomberg.

Бізнесмен, ймовірно, володіє документами про злом серверів Демократичної партії США. Про це видання повідомило із посиланням на джерела, близькі до Кремля та російської розвідки.

Ці документи нібито підтверджують, що хакерами керувала команда військової розвідки головного розвідувального управління Росії, яку американські компанії з кібербезпеки охрестили Fancy Bear або APT28.

Півтора року тому Клюшин отримав від президента Росії Володимира Путіна орден Пошани. Американське видання опублікувало фотографію нагороди, яка перебуває в матеріалах американського суду в Массачусетсі. Крім того, журналісти оприлюднили фотокопію пропуску Клюшина в російське міністерство оборони.

Росіянин має доступ до важливих секретних операцій ГРУ за кордоном. Якщо Клюшин вирішить співпрацювати зі слідством, то може стати цінним джерелом інформації для Вашингтона. Саму екстрадицію бізнесмена до США видання назвало «серйозним розвідувальним ударом по Кремлю».

Адвокат бізнесмена вже відреагував на статтю. Захисник наголосив, що йому не відомо про документи, до яких може мати доступ його підзахисний. Клюшин всі звинувачення відкидає.

Клюшина екстрадували у США 17 грудня 2021 року. Він перебував у Швейцарії під вартою з березня. Бізнесмена підозрюють у фінансових махінаціях – інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів.

Відомо, що бізнесмен співпрацює з російською владою. Він є власником ТОВ «М13» – компанії, яка постачає послуги моніторингу ЗМІ та соціальних мереж для адміністрації Путіна.

Крім Клюшина, обвинуваченими у справі є ще четверо росіян. Один із них – Іван Єрмаков, якого Мінфін США називає колишнім співробітником ГРУ.

Нагадаємо, раніше Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує спроби Російської Федерації вплинути на результаті виборів у Сполучених Штатах.

До слова, Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.