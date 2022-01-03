Саакашвілі поставив ультиматум тюремній адміністрації

Експрезидент Грузії влаштує протест, якщо йому не змінять умови утримання

Якщо права колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі, як і раніше, порушуватимуться, він вдасться до крайніх форм протесту. Про це заявили адвокати після зустрічі зі своїм підзахисним у руставській в'язниці, повідомляє «Эхо Кавказа».

Адвокат Бека Басілая, як вказано, наприклад, заявив, що групі незалежних лікарів все ще не дозволяють відвідати Саакашвілі – хоча «у цьому є гостра потреба». Водночас, стверджує адвокат, на його зустрічах із експрезидентом не дотримувалася конфіденційність: «Все контролюється, що є порушенням права захисту».

Захисник Шота Тутберідзе, як зазначається, заявив, що дії Спеціальної пенітенціарної служби можуть призвести до незворотного погіршення стану здоров’я третього президента і навіть до його смерті. Саме тому адвокати Саакашвілі озвучили ультиматум: «Якщо ці проблеми не будуть вирішені до 6 січня і пенітенціарна служба з повною зневагою до закону продовжить порушувати права політв’язня, то він вдасться до крайніх форм протесту. У якій саме формі, втім, на цьому етапі уточнити не можу».

Однак, «Эхо Москвы» з посиланням на того ж таки Тутберідзе пише, що «колишній президент Грузії має намір відновити голодування, якщо йому не дозволять лікуватися в іноземних спеціалістів».

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі досі не може приймати їжу. Про це розповів його адвокат Шота Тутберідзе.За його словами, політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

Депутатка і кохана політика Єлизаветаа Ясько розповіла про стан Саакашвілі: є епізоди втрати пам'яті.

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