Росія та США. Продовжується історія про втручання у вибори в 2016 році

Владислав Клюшин постане перед американським судом як керівник групи російських хакерів

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Несколько СМИ написали о возможном судебном процессе в США против основателя российской компании кибербезопасности Владислава Клюшина, по обвинению в организации вмешательства Москвы в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сказал его адвокат.

Клюшин, как напоминает The Times, был арестован в марте в Швейцарии на основании ордера американского Минюста: «Следователи ФБР заявляют, что он и его сообщники осуществили хакерские кампании против США с целью похитить конфиденциальную информацию, которая была в последствии использована для зарабатывания миллионов долларов на фондовых рынках».

Однако адвокат Клюшина считает, что эти обвинения сфабрикованы, чтобы появился повод для его доставки в США, где «ему быть предъявлены обвинения в проведении операции ГРУ по влиянию на выборы 2016 года и хакерской атаке против демократов-соперников Трампа».

Швейцария (где экстрадиция подозреваемых по политическим обвинениям запрещена) сейчас дала согласие на экстрадицию Клюшина.

Клюшин предстанет перед американским судом как руководитель группы российских хакеров, которым было заочно предъявлено обвинение в 2018 году за вмешательство в американские выборы путем хакерской атаки против Демократического национального комитета.

Хотя сам Клюшин связывает свой арест с неудачными попытками западных разведок его завербовать.

Клюшин, как детализирует The Times, является основателем компании М13, которая осуществляет медиа-мониторинг и оказывает услуги по кибербезопасности для Кремля и министерств российского правительства, включая Минобороны. Более того, некий Иван Ермаков, член хакерской группы ГРУ Fancy Bear, которую обвиняют в хакерских атаках против ряда европейских парламентов, а также против НАТО, по информации Вашингтона, занимает высокий пост в компании Клюшина М13.

Джерело: блог Олесі Яхно

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