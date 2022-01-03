Плани Ради на 2022 рік, арешт українського режисера в Італії. 3 січня за хвилину

Рада оприлюднила план роботи на 2022 рік, Росія переслідує українського режисера, а США розповіли, що стримає агресію Росії

США назвали умову, що стримає РФ від вторгнення в Україну

Існує висока ймовірність того, що Росія вторгнеться в Україну. Однак стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише «небачені санкції». Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, пише The Guardian.

Пенсійні зміни та реформа СБУ. Оприлюднено плани Ради на 2022 рік

Серед пріоритетів роботи Верховної Ради України на 2022 рік – посилення народовладдя, реформа Служби безпеки України, пенсійна реформа та містобудування. Про це розповів голова парламент Руслан Стефанчук.

Ізраїль відкривається для туристів. Названо дату та умови

Із 9 січня Ізраїль відкриє доступ до країни іноземним громадянам. Критерії для в'їзду розроблені Міністерством охорони здоров'я. Про це повідомляє видання Vesty.

Водночас значно скорочується червоний список держав, в'їзд до яких ізраїльтянам дозволено лише у виняткових випадках.

Італія утримує українського режисера у СІЗО за запитом Росії

Сьогодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії. Про це повідомила у Facebook Маріанна Гудіч-Палій, кураторка ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk!

Український журналіст Цимбалюк поїхав із Росії через погрози

Український журналіст та кореспондент агентства «Уніан» Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві, залишив територію Росії після виклику на допит до місцевої прокуратури, його звинувачують в екстремізмі, повідомляє «Громадське».

Ситуація на Донбасі: бойовики поранили українського воїна

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Як інформує штаб ООС, у понеділок, 3 січня, бойовики тричі порушили режим «тиші» на Донбасі. У результаті, ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

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