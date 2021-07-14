«Есбеушник» і кривдник «правої руки» Баканова уник тюрми

Юрій Расюк уклав угоду про визнання винуватості

Печерський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим, старшим консультантом сьомого відділу Штабу АТЦ при Службі безпеки України Юрієм Расюком та прокурором, і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, які замінено на три роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 8 липня.

«Есбеушник» обвинувачувався у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу за попередньою змовою групою осіб (ст. 348 КК України), а також носінні вогнепальної зброї без відповідного дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Потерпілим у кримінальному провадженні було визнано начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого ЗМІ називали «правою рукою» і другом глави СБУ Івана Баканова.

Андрій Наумов. Фото програми «Схеми»

За даними досудового розслідування, приблизно у травні 2020 року на Расюка вийшов один чоловік (у вироку ім'я чоловіка не конкретизується, але, ймовірно мається на увазі колишній заступник глави Служби безпеки Дмитро Нескоромний, який покинув Україну), який запропонував організувати замах на життя Наумова. Повідомив, що за цю справу він готовий заплатити $50 тис.

Обвинувачений одразу погодився на вказану пропозицію. У його функції як підбурювача та пособника входило: схилити інших співвиконавців до вчинення злочину за грошову винагороду; довести до виконавців злочинний умисел; надати їм інформацію щодо найбільш прийнятних місць, часу, способів вчинення злочину та інших обставин, яка є необхідною для реалізації спільних злочинних намірів; передати грошову винагороду виконавцям.

Спочатку організатор замаху передав $5 тис. Расюку, які призначалися для потенційних виконавців злочину, зокрема, за організацію стеження за маршрутами пересування та місцями проживання начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Для реалізації цього завдання Расюк підшукав свого знайомого, котрому, як орієнтировку, передав розслідування журналістів програми «Схеми», які показали елітне сімейне майно Наумова. У цьому викритті містилися відомості про адресу проживання начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, його особистий та службовий транспорт, маршрути пересування тощо.

Також Расюк сказав потенційному виконавцю злочину, що Наумову необхідно нанести таких травм, щоб той потрапив до лікарні, щонайменше, на шість місяців. А під час однієї із зустрічей обвинувачений наголосив, що Наумову краще нанести удар кастетом у голову, що могло навіть спричинити смерть.

Расюк регулярно зустрічався з організатором вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, з яким узгоджував усі деталі запланованого злочину. Зрештою, вони зійшлися на тому, що у 20-х числах січня 2021 року цю справу треба завершити. 22 січня Расюк, який перебував поблизу житлового комплексу PecherSKY на вул. Болсуновська, 2 у Києві, передав своєму знайомому $4 тис. у вигляді оплати за здійснення підготовчих дій до вбивства Наумова. Однак того ж дня обвинуваченого «есбеушника» було викрито співробітниками СБУ.

Крім цього, слідство задокументувало факт незаконного зберігання карабіну з маркуванням «Сайга-МК», який належав Юрію Расюку. Зброю він возив у свій автівці. Ще правоохоронці вилучили у нього 180 набоїв з маркуванням «67 270» та 40 набоїв з маркуванням «75 539» калібру 7,62х39 мм.

У суді обвинувачений просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання. При цьому він беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень. Його адвокат та представник потерпілого не заперечували проти затвердження угоди.

Затвердивши угоду про визнання винуватості, суд звільнив з-під варти Расюка. Також призначив йому особисте зобов`язання, яке вимагає прибуття обвинуваченого за кожною вимогою суду.

Окремо Расюк заплатить на користь держави 106,11 тис. грн за проведення 11 експертиз.