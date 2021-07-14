Ветерани АТО пов'язали відставку Авакова зі справою Шеремета

Раніше Зеленський говорив, що Аваков має піти у разі невинуватості підозрюваних у справі Шеремета

Ветеранка війни на Донбасі, офіцер запасу ЗСУ (а в минулому – журналіст) Олена Білозерська пов'язала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зі справою вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Аваков не називає причин своєї відставки, але я бачу її причину передусім в тому, що розвалилася «справа Шеремета». Її затягували скільки могли, але далі вже все. Далі треба або катувати підозрюваних, щоб вони зізналися у вбивстві, на що ніхто не піде, бо справа дуже гучна – або судити слідчих, які сфальсифікували справу. А якщо їх почнуть судити, то вони заявлять, що виконували наказ Авакова. Якби Аваков ще трошки потягнув, його змушений був би зняти Зеленський, чим трохи підняв би собі рейтинги. Вочевидь, Аваков не захотів робити йому таку приємність», – вважає Білозерська.

Вона зазначила, що «справа Шеремета» – не така, як інші політичні справи.

«Як людина з таким велетенським досвідом, як Аваков, могла так вляпатися – трохи дивує. Ні, ясна річ, Зеленський вимагав від нього швидко знайти вбивць, а знайти їх навряд чи вдасться, бо вони, скоріше за все, давно в Білорусі і вже точно не в Україні. Ну, Аваков і схопив тих, у причетність яких до вбивства повірить Зеленський. Причому навіть не теперішній Зе, а той, який тільки-но прийшов до влади – абсолютний в*тник, переконаний в тому, що всі біди України – від тих, хто не любить Росію – АТОшників там і волонтерів різних, які відмовляються «просто перестати стріляти». Причому, я не раз писала про це, «справа Шеремета» – не така, як інші політичні справи. Бо раніше, якщо на заарештованих активістів не вдавалося повісити який-небудь тяжкий злочин, у якому їх звинувачували, то їх завжди можна було звинуватити в чомусь легшому (наприклад, бомбу не підкладав, але розбив шибку – хуліганка) і засудити до умовного терміну чи відпустити «по відсидженому». Тобто, обвинувальний вирок є – зади слідчих, прокурорів і суддів надійно прикриті», – пояснила військова.

Білозерська вважає, що обвинувальний вирок просто нема з чого «висмоктати».

«Попали хлопці Авакова разом зі своїм босом. Попав разом з ними і Зе, бо виступав на спільній з Аваковим знаменитій прес-конференції. Тепер подивимось: якщо почнуть судити слідчих і прокурорів, які фальсифікували «справу Шеремета» – значить, Зеленський цього разу виплутався. А поки що – не вірю, що Аваков здасться без боротьби. Цілком можливо, що він почне «хитати« внутрішньополітичну ситуацію. Принаймні, ресурси для цього він має. Так що ймовірними є різноманітні вуличні протистояння. Якщо такі почнуться – треба буде пильно дивитися, хто там на чий млин воду лиє», – резюмувала ветеранка АТО.

Раніше Зеленський заявив, що у разі, якщо доведуть невинуватість підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, постане питання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«Я про це не говорив, це складне питання. Якщо засудили (мається на увазі висунення обвинувачень і тривале утримання під вартою підозрюваних у вбивстві журналіста. - Ред.) незаконно, то ви знаєте, я серйозно говоритиму з міністром, чи може він залишитися. В такій ситуації - ні, і він це знає. І ми розуміємо складність цього процесу», – сказав Зеленський на пресконференції, присвяченій двом рокам його президентства, у четвер, 20 травня.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав «єдину підставу» для відставки Авакова.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.