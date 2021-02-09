Скандал в СБУ: Нескоромний записав нове відео, щоб показати, що він «живий і в безпеці»

Дмитро Нескоромний також підтвердив готовність надати європейцям інформацію про «корупцію у вищих ешелонах влади»

Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, якого підозрюють у плануванні вбивства, виклав у Telegram відеозвернення, в якому заявив, що мусить змінити стратегію захисту і скасувати публічну прес-конференцію.

«Я записую це відео, по-перше щоб показати, що я живий, в безпеці і недосяжний для людей, які хотіли б мене усунути.

А по-друге повідомити, що завтрашньої пресконференції, на жаль, не буде: влада України оголосила мене в міжнародний розшук і за порадою адвокатів мені доведеться змінити тактику захисту. Як саме я буду чинити далі, буде залежати від того, як пройдуть переговори з представниками європейських правоохоронних органів», – сказав він.

Судячи з відео, Нескоромний читав свою заяву з листа. Він заявив, що отримав певні пропозиції, на які не може погодиться, як «діючий співробітник СБУ», проте готовий надати європейцям інформацію про «корупцію у вищих ешелонах влади».

Нескоромний заявляє, що Служба безпеки України, мовляв, зараз не працює в інтересах держави. За його словами багато співробітників СБУ завербовані іноземними спецслужбами, торгують даними, займаються контрабандою тощо. Глава СБУ Іван Баканов, мовляв, не контролює ситуацію у відомстві і з цієї причини, немає повної картини і у президента Зеленського.

Нескоромний каже, що готовий надати приклади корупційних дій широкому загалу, якщо отримає санкцію від своїх юристів, та обіцяє «довести розпочате до кінця».

Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного.

Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов.

До слова, колишній СБУшник виявився палким шанувальником Путіна і РПЦ.