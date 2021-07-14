У Косово відбулися масові отруєння через воду

Лікарі вважають, що причиною отруєння стала несправна система подачі питної води

У Косово жителі міста Дечани масово отруїлися питною водою, двоє людей померли. Про це повідомляє агентство Tanjug.

За даними директора центру сімейної медицини Селмона Бекріші, починаючи з суботи за медичною допомогою через отруєння звернулися понад 1500 осіб.

У всіх постраждалих схожі симптоми.

Лікарі вважають, що причиною отруєння стала несправна система подачі питної води.

Очільник міста Дечан Башкім Рамосай оголосив в населеному пункті режим надзвичайної ситуації. Прокуратура порушила кримінальну справу. Ведеться розслідування інциденту.

Минулого тижня у лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 осіб. Їм встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 осіб.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.