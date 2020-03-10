Софія Федина у суді: Спочатку розправляться з опозицією, а потім прийдуть за вами



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Печерський райсуд Києва 10 березня застосував особисте зобов’язання до Софії Федини

«Просто пам’ятайте – я буду перша, ви будете другі», – звернулась депутатка до прокурорів

У поведінці президента Зеленського та його соратників дедалі сильніше проявляються ознаки авторитаризму і переслідування політичних опонентів. Це зрештою призведе до того, що спочатку «зачистять» опозицію, а потім дійде й до виконавців. Про це говорили представники «Європейської солідарності» під час судового засідання, на якому обрали запобіжний захід Софії Федині.

«Справа проти мене роздута, тому що їм хочеться заткнути рота тим, хто говорить правду, і тим, кого чують. Вже ексгенеральний прокурор Рябошапка інкримінував, що одна з моїх головних провин в тому, що люди мене чують. І це добре, що люди чують, тому що зараз головне не просто почути, а далі говорити про те, що в державі відбуваються неприпустимі речі», – заявила представниця «Європейської солідарності».

«Ця справа є однозначним політичним переслідуванням, тому що ані злочину, ані складу злочину в моїх словах немає жодних, бо на передовій стріляють, бо на передовій розриваються гранати. Якщо президент цього не розуміє, а хоче вішати людей, то це вирок для всієї держави», – додала Федина.

Під час судового засідання Софія Федина також підкреслила, що прокурор, який представляє сторону обвинувачення, як і вся вертикаль зрештою, не зацікавлені в об’єктивному розслідувані.

«Я стала першою депутаткою, якій після зняття депутатської недоторканності висловили підозру та порушили кримінальну справу. І ця справа не за ді, не за корупцію, а саме за слово», – додала вона.

«Але що потрібно зрозуміти кожному – прокурору, слідчому, і суддям, і тим людям, які долучалися до фабрикування цієї справи – коли розгортається локомотив, маховик машини – він перших зачищає неугодних. Але далі цей маховик тоталітарної системи зачищає усі гвинтики і кожного, хто допомагав робити, приймати і фабрикувати ті чи інші рішення», – сказала вона.

«Шановне товариство, просто пам’ятайте – я буду перша, ви будете другі», – звернулась депутатка до прокурорів, присутніх у судовій залі.

Софію Федину підтримували в суді колеги по фракції Микола Княжицький та Ахтем Чийгоз, громадські активісти.

Микола Княжицький підкреслив, що ця кримінальна справа має єдину ознаку – це політичне переслідування опонентів влади.

«Ми ж не моральну складову висловів Софії Федини обговорюємо, а говоримо про переслідування людей за свою думку. І очевидно, що для кримінального переслідування Федини – точно немає жодних підстав. А все, що відбувається – це прямі політичні репресії проти народного депутата», – зауважив політик.

В свою чергу, Ахтем Чийгоз підкреслив, що влада налаштована на придушення та приниження людей, які відстоюють інтереси України, борються з агресором та окупантом Росією, тому й переслідує волонтерів, ветеранів та активістів.

«Останні події показують, що влада налаштована не те, щоб принижувати та придушувати все те, що ми вважаємо патріотизмом. Дехто вважає, що Софія Федина висловилась занадто критично. Але не буває занадто, коли критика стосується людини, яка сама дозволяє такі висловлювання на такій високій посаді. Зокрема думка, яка вразила всіх, щодо повішання людей. І, на жаль, такого дуже багато. Тому і критика, яка є дуже доцільна», – сказав він.

Нагадаємо, 10 березня суд відпустив Софію Федину під особисте зобов'язання.

12 лютого народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань. На підтримку Федини під ДБР зібралися її однопартійці та інші активісти.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», - вважає політик.