ДБР хоче засудити Федину до п'яти років тюрми через «погрози Зеленському»



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Софія Федина 12 лютого прийшла в Державне бюро розслідувань для отримання підозри Фото: Укрінформ

Нардепу повідомили про підозру у справі про погрози Зеленському

Нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, прокурорами Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора в приміщенні ДБР народному депутату повідомлено про підозру у погрозі вбивством президента України, досконалої у зв'язку з його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини, нардепу загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, на цьому тижні суд обрав запобіжний захід Марусі Звіробій, яка є другим фігурантом у справі про погрози Зеленському. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Раніше Звіробій заявила, що буде вимагати спільного допиту з Зеленським.

Раніше Главком писав, що Державному бюро розслідувань дозволили отримати копії відеозаписів двох інтерв’ю волонтера Марусі Звіробій, які вона дала 5 каналу (програма «ІнфоДень» від 5 листопада 2019 року) і каналу ATR (програма «Prime: Скрипін» від 31 жовтня 2019 року).

У клопотанні слідчого ДБР, які він приніс до суду, наголошено: відеозаписи інтерв’ю з Марусею Звіробій прямо вказують на її умисел вчинити кримінальне правопорушення та можуть бути використанні як доказ у рамках провадження за ч. 3 ст. 109, ст. 112, ч. 1 ст. 346 КК України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу»; «Посягання на життя державного діяча»; «Погроза або насильство щодо державного діяча»).

Як повідомляв «Главком», 19 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл Державному бюро розслідувань доступ до особистого листування волонтера Марусі Звіробій в її телефонах у справі про можливу погрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

Раніше генеральна прокуратура повернула Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Софії Федині («Європейська солідарність») і волонтеру Марусі Звіробій у кримінальному провадженні за фактом можливих погроз на адресу президента Володимира Зеленського для усунення недоліків.

Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.