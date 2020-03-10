Суд відпустив Софію Федину під особисте зобов'язання



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Софії Федині обрали запобіжний захід Фото 24 каналу

За рішенням суду Софія Федина не може без дозволу слідчого виїжджати за межі Київської області

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це оголосила суддя Крістіна Константінова.

«Слідчий суддя ухвалив клопотання задовольнити частково. Застосувати до Софії Федини Романівни, народного депутата України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання», - сказала Константінова.

Також суд поклав на Федину наступні обов’язки: з'являтися за вимогу до слідчого, прокурора, суду; інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Водночас суд відмовився зобов'язати Федину здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон, оскільки визнав обґрунтованим твердження про те, що це обмежить її депутатські повноваження.

Термін дії ухвали — до 12 квітня.

Нагадаємо, 12 лютого народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань. На підтримку Федини під ДБР зібралися її однопартійці та інші активісти.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», - вважає політик.