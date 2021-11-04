Фінляндія давно не нейтральна. Європейський політик розвіяв міф, популярний в Україні

Голова Комітету міжнародних справ парламенту Естонії розказав про військову стратегію сусідів

Уряд Фінляндії посилює озброєння у країні та готовий до оборони своїх територій від Росії. Про це голова комітету міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Фінляндія дуже серйозно працює над удосконаленням своєї оборони. Вони ще не забули російської агресії 1939 року», – підкреслив політик.

Попри думку про те, що молоде покоління Фінляндії вже не пам'ятає про страшні події минулого століття, Міхкельсон упевнений, що країна на повну силу готується до можливої оборони своїх кордонів.

«І навіть під час 90-х і нульових років, коли деякі країни Європи зменшували свої оборонні бюджети, то Фінляндія ніколи цього не робила. Так, у військовому сенсі вони не є членами якогось із блоків, але вони давно не нейтральні, вони розвивають оборонні проєкти з країнами Північної Європи, відбуваються постійні навчання з силами НАТО, а до кінця нинішнього року Гельсінкі планує ухвалити рішення про заміну старих винищувачів на сучасні. Я думаю, що Фінляндія – одна із найсерйозніших країн у плані обороноздатності в Європі. Я був там на брифінгу їхнього керівника воєнної розвідки і можу сказати, що їхнє бачення ситуації навколо наших спільних кордонів дуже адекватне. В тому числі у Гельсінкі досить серйозно обізнані в тому, що відбувається у російсько-українських взаєминах», – сказав Міхкельсон.

Також політик повідомив, що країни Балтії закуповують оборонні системи для захисту прибережних територій.

«Нині ми на стадії підготовки до закупівлі оборонних систем. Іде планування. Плануємо закуповувати системи залпового вогню дальньої дії. Естонія щойно домовилася з сінгапурською компанією про постачання протикорабельних ракет. Це в рази посилює наші можливості в захисті берегової смуги», – розповив Міхкельсон.

Нагадаємо, 60% фінів вбачають у Росії військову загрозу своїй країні. 45% ставляться до східного сусіда негативно.