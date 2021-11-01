Накопали на понад 5 млн. грн. На Вінниччині підприємці самовільно користувалися надрами

Підприємство видобувало цегельну сировину (суглинок), керівнику пред’явлено претензію для добровільної сплати

У Тульчинському районі Вінниччини підприємство користувалося надрами для видобування цегельної сировини у період призупинки дії спеціального дозволу на користування надрами. Екологи зазначають, що таким чином, державі завдано шкоду на суму понад 5,5 млн гривень.

Під час планової перевірки інспектори сектору державного екологічного нагляду (контролю) надр виявили факт самовільного користування надрами повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

Зазначено, що надра використовувались для видобування цегельної сировини (суглинку) у період призупинки дії спеціального дозволу на користування надрами впродовж 2019–2020 років.

На керівника підприємства склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення права державної власності на надра.

Інспектори повідомили, що внаслідок таких дій державі завдано значної шкоди, яка становить понад 5,5 млн грн. Підприємству пред’явлено претензію для добровільної сплати.

«Державна екологічна інспекція у Вінницькій області нагадує, що документом дозвільного характеру на користування надрами є спеціальний дозвіл, і з огляду на це, в період зупинення чи після анулювання його дії, добування корисних копалин категорично заборонено і тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність»,– нагадали інспектори.

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