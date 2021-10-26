Військова агресія Росії. Ще одна європейська країна б'є на сполох

Кілька років тому фіни ставилися до РФ прихильніше

60% фінів вбачають у Росії військову загрозу своїй країні. 45% ставляться до східного сусіда негативно. Про це свідчать результати опитування, проведеного фінською аналітичною організацією Eva.

За результатами дослідження, 34% фінів вважають, що у них відсутні причини негативно ставитися до Росії. Протилежну точку зору мають 45% опитаних. При цьому ще у 2012 році позитивно ставилися до Росії 63% мешканців Фінляндії. В опитуванні взяли участь 2059 респондентів у віці від 18 до 79 років.

Дані Eva свідчать, що, тепліше ставлення до Росії мають люди старшого віку. При цьому чим молодші респонденти, тим менш позитивно вони налаштовані. Однак аналітики відзначили, що рано говорити про стійкість цього тренду. Вони нагадали, що у 2018 році фіни були прихильніші до Росії.

Нагадаємо, раніше начальник штабу оборони Великобританії Ніколас Картер назвав Росію критичною загрозою.

Також нагадаємо, що раніше американський техногігант компанія Microsoft опублікувала щорічний звіт на тему цифрового захисту та хакерських атак. Головним висновком дослідження американських експертів стало те, що основною загрозою світовій кібернетичній безпеці є Росія.

Раніше українські соціологи з’ясували, у яких українських містах найбільше люблять Росію. Це виявилися міста Сєвєродонецьк, Маріуполь, Харків та Одеса.

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