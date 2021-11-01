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    Путін про корабель США в Чорному морі: можемо подивитися на нього в бінокль або приціл

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    Володимир Путін:&nbsp;ви знаєте, корабель США зайшов до Чорного моря. Можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони - Путін про корабель США в Чорному морі: можемо подивитися на нього в бінокль або приціл
    Володимир Путін: ви знаєте, корабель США зайшов до Чорного моря. Можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони
    фото: reuters

    Глава Кремля відреагував на захід флагманського корабля Шостого флоту ВМС у Чорне море

    Президент Росії Володимир Путін відреагував на захід військового корабля США до акваторії Чорного моря. За словами глави Кремля, російська сторона може «подивитися на нього в бінокль або приціл», пише Тасс.

    «Ось і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов до Чорного моря. Можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони», – заявив Путін на нараді з оборонної тематики в Сочі.

    Раніше повідомлялося, що флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море.

    Флагман USS MountWhitney – другий командний корабель типу «Блю Рідж», флагманський корабель Шостого флоту ВМС США. Розпочав службу 16 січня 1971 року. Названий на честь гори Вітні, найвищої гори хребта Сьєрра-Невада, що у штаті Каліфорнія.

    Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 р. брав участь в операції на Гаїті. З 2005 року флагманський корабель Шостого флоту США базується в італійському порту Гаета.

    Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

    Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.

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    Теги: Росія Чорне море США Путін військові навчання військові корабель ВМС
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    Путін про корабель США в Чорному морі: можемо подивитися на нього в бінокль або приціл