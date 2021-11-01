Путін про корабель США в Чорному морі: можемо подивитися на нього в бінокль або приціл

Володимир Путін: ви знаєте, корабель США зайшов до Чорного моря. Можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони

Глава Кремля відреагував на захід флагманського корабля Шостого флоту ВМС у Чорне море

Президент Росії Володимир Путін відреагував на захід військового корабля США до акваторії Чорного моря. За словами глави Кремля, російська сторона може «подивитися на нього в бінокль або приціл», пише Тасс.

«Ось і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов до Чорного моря. Можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони», – заявив Путін на нараді з оборонної тематики в Сочі.

Раніше повідомлялося, що флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море.

Флагман USS MountWhitney – другий командний корабель типу «Блю Рідж», флагманський корабель Шостого флоту ВМС США. Розпочав службу 16 січня 1971 року. Названий на честь гори Вітні, найвищої гори хребта Сьєрра-Невада, що у штаті Каліфорнія.

Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 р. брав участь в операції на Гаїті. З 2005 року флагманський корабель Шостого флоту США базується в італійському порту Гаета.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.