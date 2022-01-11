Фірма нардепа Козака видобувала нафту в Росії, забезпечуючи його мільйонами доларів

Обвинувачений у держзраді Тарас Козак у 2020 році володів російською нафтовидобувною компанією «Пурнєфть», яка принесла $10 млн прибутку

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак через довірених осіб володів російською нафтовидобувною компанією «Пурнєфть». Про йдеться у розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), повідомляє сайт «Слідство інфо».

За цією інформацією, бізнес Козака мав непогані обороти. У 2020 році «Пурнєфть» отримала понад 10 мільйонів доларів чистого прибутку. Пізніше Тарас Козак продав її «дочці» білоруської «Белоруснєфть», нефтяній компанії «Янгпур».

«Пурнєфть» має 69 нафтових свердловин у Росії неподалік Полярного кола. Білоруські ЗМІ оцінили угоду із купівлі цієї компанії у 50 мільйонів доларів. Цю угоду особисто обговорювали Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

Як ідеться у розслідуванні, за російською компанією стояла фірма Brimipana Trading, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Її власник – Олександр Кісель з Угорщини – міг виступати довіреною особою пана Козака.

Завдяки документам Pandora Papers журналісти дізналися, що Козак надав Олександрові Кіселю довіреність на кіпрську фірму Hakail Ltd, що належить депутату. А ще віргінська Brimipana Trading фінансувала кіпрську фірму Soferco Trading Ltd, що належить цивільній дружині Козака Наталії Лавренюк.

Brimipana надала пряме фінансування Soferco за допомогою грошових переказів, а не позик. Це вказує на тее, що за Brimpana, а також за Soferco стояла родина Козаків.

Brimipana також заплатила 1 мільйон доларів фірмі Козака Turul Investments у грудні 2018 року, начебто, щоб купити австрійську фірму Onyx Aviation, яку, однак, ліквідували протягом року.

Також журналісти виявили низку інших звʼязків Олександра Кіселя, зокрема й із помічником нардепа Яном Марченко, якого називають «менеджером» бізнес-групи Тараса Козака.

«Ці факти свідчать про те, що Олександр Кісель, очевидно, є довіреною особою Тараса Козака, а отже, Тарас Козак може бути реальним бенефіціаром Brimipana Trading Ltd», – цитують на сайті OCCRP аналітикиню Центру протидії корупції Антоніну Волкотруб.

Тарас Козак не відповів на запит журналістів «Слідство інфо» щодо коментаря.

За попередніми матеріалами OCCRP, Наталія Лавренюк володіє часткою у російській компанії «НЗНП Трейд», яка розробляє Гавриківське нафтове родовище у Сибіру. Співвласницею цієї компанії через офшорні фірми була також Віктора Медведчука, Оксана Марченко.

«Ці факти свідчать про те, що Олександр Кісель, очевидно, є довіреною особою Тараса Козака, а отже, Тарас Козак може бути реальним бенефіціаром Brimipana Trading Ltd», — цитують на сайті OCCRP аналітикиню Центру протидії корупції Антоніну Волкотруб.

Тарас Козак не відповів на запит журналістів «Слідство інфо» щодо коментаря.

Нагадаємо, 10 листопада Служба безпеки України та Украерорух не пустили в українське небо літак підсанкційного нардепа Тараса Козака.