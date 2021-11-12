СБУ не пустила в українське небо літак підсанкційного нардепа

Повітряне судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з країни ЄС

Служба безпеки України та Украерорух не пустили в українське небо літак підсанкційного нардепа. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із п’яти підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером 10 листопада судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України та заборонило транзит бізнес-джету.

За інформацією ЗМІ, йдеться про літак підсанкційного нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. На початку 2021 року РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден Jet4u та компаній – власників бізнес-джетів, якими Тарас Козак та Віктор Медведчук здійснювали польоти до аеропортів РФ.

Як пізніше повідомив голова СБУ Іван Баканов, Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати санкції відносно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією Jet4u S.R.L.

Раніше соратник Медведчука Козак, якого розшукують українські правоохоронці, «подав голос» із Білорусі.

Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука, Тараса Козака і телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які йому належать.

12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

На сайті МВС вивішено фото нардепа Козак у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Датою його зникнення правоохоронці вважають 18 травня 2021 року.

20 серпня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про завершення досудового розслідування щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

«Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду», – зазначила Венедіктова.

Крім цього, Комітет виборців України проаналізував, як депутати Верховної Ради голосували за два роки. За даними КВУ,12 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань. Серед них є Тарас Козак, який протягом двох років взяв участь лише в 9% голосувань.