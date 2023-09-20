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«Формула миру» та Росія в ООН: виступ Зеленського на Радбезі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Формула миру» та Росія в ООН: виступ Зеленського на Радбезі
фото: скрін із відео

«Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями»

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Він розкритикував присутність Росії в Раді безпеки ООН.

Зеленський назвав конкретні дій, які мають бути реалізовані, щоб безпека була міцною:

  • повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення всіх найманців і квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
  • повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Лише виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне й повне припинення бойових дій.

Основні тези: 

  • Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.
  • Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути представлена в ООН. І держави Тихого океану.
  • Росія вбила щонайменше десятки тисяч українських людей і зробила мільйони біженцями, зруйнувавши їхній дім.
  • РФ має на меті підірвати своєю агресією всі дамби міжнародних норм, які мають захищати світ від воєн.
  • Вето в руках Росії загнало ООН у глухий кут.
  • Україна готова спільно з членами ООН, які беруть участь у «формулі миру», працювати над відповідними проектами резолюцій та поправок до Статуту ООН. 

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН.

Теги: Володимир Зеленський війна Радбез ООН ООН

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