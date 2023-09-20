Польський уряд відреагував на слова Зеленського в ООН про зернову кризу

«В економічних, сільськогосподарських питаннях ми повинні захищати польські інтереси»

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер в ефірі RMF прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, сказані на Генасамблеї ООН.

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Йдеться про слова українського лідера про те, що у зерновій ситуації дехто в Європі «допомагає готувати сцену для московського актора».

«Сподіваюся, що ці слова не стосуються Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася, тому я не хотів би їх так сприймати», – зазначив Мюллер.

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Речник польського уряду додав, що від самого початку в конфлікті, який спричинила Росія, його країна поводилася так, щоб зберегти безпеку Європи, України. Мюллер підкреслив, що, на його думку, в таких ситуаціях завжди потрібні «холоднокровні заяви».

«Ми допомагаємо Україні у військовому плані, щоб вона могла захистити себе – але також і нас – від Росії. Однак в економічних, сільськогосподарських питаннях ми повинні захищати польські інтереси», – заявив Пьотр Мюллер

На запитання про те, чи зустріч президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського була скасована «абсолютно випадково», речник уряду Польщі відповів, що іноді зустрічі не відбуваються «з суто організаційних причин».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. За його словами, Україна, яка перебуває під ударом Росії, «хапається за все, що може», але Польща, хоч і підтримує Україну, повинна діяти у власних інтересах.

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Також ми писали, що Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.