Зеленський виступив на Радбезі ООН

Зеленський представить сьогодні детальну «формулу миру» в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН.

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Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

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Крім того відомо, що на зустрічі також виступить Лавров. Зеленський сказав, що поки не знає, чи залишиться в залі аби послухати російського міністра.

Нагадаємо, триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.