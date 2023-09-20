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Зеленський виступив на Радбезі ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський виступив на Радбезі ООН

Зеленський представить сьогодні детальну «формулу миру» в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН.

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Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

Крім того відомо, що на зустрічі також виступить Лавров. Зеленський сказав, що поки не знає, чи залишиться в залі аби послухати російського міністра.

Нагадаємо, триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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