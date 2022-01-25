  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Французька депутатка визнала: російські спецслужби промивають мізки громадянам

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Французька політикиня розповіла, яким чином Росія впливає на суспільну думку Франції - Французька депутатка визнала: російські спецслужби промивають мізки громадянам
    Французька політикиня розповіла, яким чином Росія впливає на суспільну думку Франції
    фото: gordonua.com

    «У мене навіть був випадок: до мене був приставлений агент із посольства (Росії – ред.)»

    Росія докладає значних зусиль, щоб маніпулювати свідомістю французького суспільства. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла депутатка французького парламенту Валерія Фор-Мунтян. Політикиня зазначила, що у Франції «скрізь їхні спецслужби, які промивають людям цим мізки».

    «У мене навіть був випадок: до мене був приставлений агент із посольства (Росії – «Главком».), який, мабуть, і мав цим займатися щодо мене за філіжанкою кави раз на місяць. Він казав, що усе тут – «пропаганда»; що у Франції усі говорять неправду, навіть якісь речі про гомосексуальні стосунки; що нібито американська культура робить усе, щоб людьми маніпулювати. Уявляєте? Отак мені російські намагалися промити мізки», – пригадала французька парламентарка досвід власного спілкування із російським «агентом впливу».

    На думку Валерії Фор-Мунтян, враження про певні «інтимні стосунки» із Росією створюється ще й завдяки сприятливій для росіян внутрішньополітичній кон’юнктурі Франції.

    «Коли Макрона тільки обрали, у нього були наївні амбіції зробити з Росії демократію, тому він розвинув дуже багато двосторонніх проектів. По-друге, історично у Франції проживає багато російських мігрантів різних поколінь. Це люди, які виїхали під час революції, після Другої світової та під час Радянського Союзу, і всі вони вірять у «Велику Росію» і те, що, принаймні, Україна, Росія та Білорусь – одне ціле. Ці покоління мігрантів несуть тут ці імперські штампи, і ці люди є і в оточенні Макрона. Це експерти, які впливають на політику Францію щодо Росії», – підсумувала політикиня, додавши, що на цьому тлі про Україну Франції знають лише, що там точиться війна, а Крим начебто взагалі ніколи не був українським.

    Нагадаємо, президент Інституту перспективного аналізу та безпеки в Європі Емануель Дюпуї розповів «Главкому» про настрої у французьких політичних та експертних колах.

    Читайте також інтерв'ю: Депутат парламенту Франції: У Парижа і Москви інтимні відносини. І нас мають з усіх сторін
    Теги: Крим Росія депутат пропаганда Франція Україна Валерія Фор-Мунтян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Французька депутатка визнала: російські спецслужби промивають мізки громадянам