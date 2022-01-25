Французька депутатка визнала: російські спецслужби промивають мізки громадянам

«У мене навіть був випадок: до мене був приставлений агент із посольства (Росії – ред.)»

Росія докладає значних зусиль, щоб маніпулювати свідомістю французького суспільства. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла депутатка французького парламенту Валерія Фор-Мунтян. Політикиня зазначила, що у Франції «скрізь їхні спецслужби, які промивають людям цим мізки».

«У мене навіть був випадок: до мене був приставлений агент із посольства (Росії – «Главком».), який, мабуть, і мав цим займатися щодо мене за філіжанкою кави раз на місяць. Він казав, що усе тут – «пропаганда»; що у Франції усі говорять неправду, навіть якісь речі про гомосексуальні стосунки; що нібито американська культура робить усе, щоб людьми маніпулювати. Уявляєте? Отак мені російські намагалися промити мізки», – пригадала французька парламентарка досвід власного спілкування із російським «агентом впливу».

На думку Валерії Фор-Мунтян, враження про певні «інтимні стосунки» із Росією створюється ще й завдяки сприятливій для росіян внутрішньополітичній кон’юнктурі Франції.

«Коли Макрона тільки обрали, у нього були наївні амбіції зробити з Росії демократію, тому він розвинув дуже багато двосторонніх проектів. По-друге, історично у Франції проживає багато російських мігрантів різних поколінь. Це люди, які виїхали під час революції, після Другої світової та під час Радянського Союзу, і всі вони вірять у «Велику Росію» і те, що, принаймні, Україна, Росія та Білорусь – одне ціле. Ці покоління мігрантів несуть тут ці імперські штампи, і ці люди є і в оточенні Макрона. Це експерти, які впливають на політику Францію щодо Росії», – підсумувала політикиня, додавши, що на цьому тлі про Україну Франції знають лише, що там точиться війна, а Крим начебто взагалі ніколи не був українським.

Нагадаємо, президент Інституту перспективного аналізу та безпеки в Європі Емануель Дюпуї розповів «Главкому» про настрої у французьких політичних та експертних колах.