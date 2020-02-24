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    Думки вголос

    Чому російські пропагандисти не бояться їздити в Україну

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Чому російські пропагандисти не бояться їздити в Україну

    Плакат «Нехай щастить», який ми ставимо спеціально для російських гастролерів, в надії на помилку при прочитанні, працює слабо

    Мовою оригіналу

    Российские политические гастролеры и их обслуга из разряда пропагандистов (просилось другое слово, но в понедельник утром хочется притворяться воспитанным человеком) лезут в Украину с завидным упорством. Главное, сами рассказывают про страшных националистов, правосеков, требуют внести «Азов» чуть ли не в список террористов и ежедневно долбят по башке своему и без того болезненному на это место населению – в Украине страшно! Тут опасно. Но сами знают, что врут, потому и лезут. Плакат «Нехай щастить», который мы ставим специально для них, в надежде на ошибку при прочтении, работает слабо. Пропагандистов из РФ можно понять – все дорожает, а серебряников по-прежнему тридцать. Нужно окучивать и нашу территорию.

    Итак, вчера в аэропорту Жуляны двум таким заробитчанам с паспортами РФ отказали в пропуске на украинскую землю. Не они первые, не они последние. К сожалению. Оба работают пропагандистами. Или, как стыдливо говорят сами – в сфере СМИ. Прилетели мальчик и девочка из Москвы через Минск. По бумагам – писатель и журналистка. Ну, поэт в России – больше, чем поэт, мы в курсе.

    Юноша 1986 года рождения прилетел в Украину «вести лекции о копирайтинге». Такие же лекции он недавно читал в оккупированном Крыму, куда попал незаконно. Интересно, аудитория у него везде одинаковая? Его коллега 1983 года рождения, гражданка РФ «Обеспечивает коммуникацию группы компаний, которые работают в Крыму». На стене масса фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и оружием. Вот такие незваные гости. Обоим (или обеим?) отказали в пересечении госграницы Украины и запретили въезд в Украину на три года.

    Спрашивается вопрос – что будет с украинским писателем или журналистом, который позирует с оружием, работает на коммуникациях с добробатами, волонтерами, ВСУ, Нацгвардией – и прилетит по каким-то делам в Москву. Думаете, вышлют? Наоборот – задержат и пополнит обменный фонд. Не верите – спросите у журналиста «Укринформа» Сущенко, которого необъяснимая логика во время войны занесла в Москву. Обвинение в шпионаже, приговор, срок и в лучшем случае – обмен в перспективе.  После пыток и нескольких лет за решеткой. Так что наши в Мордор ни ногой – прекрасно знают, чем это грозит. А соседи лезут через все щели под любым предлогом. Потому что не страшно.

    Может, стоит на время перенять опыт? Приехал такой пропагандист – задержали и меняем на наших заложников. С одной стороны они хотя бы раз в жизни принесут пользу, а с другой после нескольких таких эпизодов до самых упрямых соседей дойдет – и нашим пограничникам будет проще. Ну или в легком варианте – просто визовый режим. Чтобы не пограничники на пункте пропуска искали «хвосты» гостя, а он сам перед поездкой доказывал свою безвредность и чистую историю. В общем, нехай щастить. Как перевести на русский – сами догадаются.

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія
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