Навесні 2014 року Жискар Д'Естен зробив декілька гучних заяв про європейські перспективи України

У середу, 2 грудня, від ускладнень, викликаних коронавірусом у віці 94 років помер екс-президент Франції Валері Жискар д'Естен.

Стан здоров'я 20-го президента Франції різко погіршився після госпіталізації з серцевою недостатністю в середині листопада, лікарі виявилися безсилі йому допомогти.

Д'Естен походив з заможної родини аристократів, був біля керма республіки з 27 травня 1974 року по 21 травня 1981 року. У 1975 році д'Естен організував в Рамбуйє під Парижем першу зустріч лідерів провідних індустріальних демократій (G7), так звану Велику сімку. Спочатку у цьому форумі брали участь лідери шести країн - Британії, Франції, США, ФРН, Японії та Італії, а 1976 року приєдналася Канада.

Під час своєї каденції неодноразово відвідував СРСР, виступав за нормалізації відносин з Москвою, виступав за посилення на міжнародній арені об'єднаної Європи. З усіх лідерів Заходу у нього був найближчий контакт з Леонідом Брежнєвим, який,, навіть обговорював з ним своє здоров'я. Також він був відомий як категоричний противник вступу Туреччини до ЄС.

Навесні 2014 року екс-президент фактично підтримав російську окупацію Криму та зробив декілька гучних заяв про європейські перспективи України.

«Крим був завойований Росією два століття назад. Хрущов з нез'ясовних причин віддав його Україні. Це проблема мирна, демократична, яку потрібно вирішувати спокійно. Це внутрішня справа тільки цих двох зацікавлених сторін. Західна Європа не має до цього відношення. це вибір населення Криму», − заявив він.

«Україна не стане членом ЄС і НАТО: це неможливо, але вона може бути привілейованим партнером Європи ... ми не антиросійські у Франції, навпаки, ми відчуваємо, що близькі з Росією».

Вихід із ситуації експрезидент бачив у проведенні в Криму повторного «референдуму», який відповідає світовим процедурним нормам.