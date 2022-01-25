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    Росія має план «блискавичної війни» в Україні – Джонсон

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    Борис&nbsp;Джонсон оцінив ризики вторгнення РФ в Україну - Росія має план «блискавичної війни» в Україні – Джонсон
    Борис Джонсон оцінив ризики вторгнення РФ в Україну
    фото: Reuters

    Британський прем'єр наголошує, що війни може й не бути

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України. Він назвав ситуацію «досить похмурою», пише BBC.

    «Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок», - заявив Джонсон.

    Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

    23 січня МЗС Британії оприлюднило заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні. Там заявили, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Росія хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України.

    Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником окупаційного уряду має стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу «Наш» Євген Мураєв. Натомість «намісник Путіна в Україні» Мураєв бідкається, шо його підставили.

    Напередодні Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

    Також ЗМІ з'ясували, що Британія підтримує відключення Росії від системи SWIFT.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    25 січня МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України.

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    Теги: розвідка Росія бойовики на Донбасі війна Путін агресія Велика Британія Україна Борис Джонсон
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    Росія має план «блискавичної війни» в Україні – Джонсон