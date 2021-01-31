Гаазький суд відновлює розгляд справи MH17

Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі ще у 2015 році

Перше засідання відбудеться вже 1 лютого

Перше судове засідання у 2021 році щодо справи про збитий у 2014-му пасажирський Boеing Малазійських авіаліній рейсу МН17 відбудеться у Нідерландах в судовому комплексі Схіпхол 1 лютого.

Про це йдеться на сайті Окружного суду Гааги.

Повідомляється, що засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом). Крім того, запланована онлайн-трансляція засідання.

На слуханнях планують розглянути перебіг додаткового розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій тощо.

Як відомо, 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області був збитий Boeing 777 компанії «Малазійські авіалінії«, що виконував регулярний рейс МН17. Загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з російського «Бука». Об'єднана слідча група (JIT) назвала імена перших чотирього підозрюваних – Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрелок»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

У листопаді 2019 року частину обвинувального висновку у справі МН-17 передали до суду Гааги. 9 березня 2020 року розпочалися судові засідання окружного суду Гааги щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу про збиття літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є «найбільш конкретним доказом» причетності чотирьох підозрюваних у цій справі. Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл доступ до уламків зі своїм експертом для оцінки пошкоджень.

МЗС України вважає «першим кроком до встановлення справедливості« початок судових засідань щодо збиття літака рейсу МН17. Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.