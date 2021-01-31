Дружину Навального відпустили з відділення поліції Москви

Дружину опозиціонера відпустили під зобов'язання з'явитися на суд, який відбудеться в понеділок, 1 лютого

Дружину російського політика Олексія Навального Юлію відпустили з відділення поліції «Щербинці» в Москві.

Завтра має відбутися суд по адміністративному правопорушенню.

Адвокат Юлії Світлана Давидова розповіла, що дружину опозиціонера відпустили під зобов'язання з'явитися на суд, який відбудеться в понеділок, 1 лютого.

Навальній інкримінують адміністративне порушення «Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування« за статтею 20.2 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення.

Станом на 20:00 за київським часом в Росії на акціях проти арешту лідера опозиції Олексія Навального вже затримано 4710 чоловік.

У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального. У центрі Москви обмежено рух пішоходів, закрито на вхід і вихід сім станцій столичного метрополітену, змінено рух громадського наземного транспорту. Проводяться затримання учасників акції.

Сьогодні вдень стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.