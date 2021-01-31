Серед затриманих у Мінську опозиціонерів опинилася журналістка зі Швейцарії

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації президентських виборів Олександром Лукашенком

Усього сьогодні затримано близько двадцяти опонентів Олександра Лукашенка

Під час акцій протесту в центрі Мінська було затримано близько двох десятків осіб. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Серед затриманих – швейцарська журналістка Люция Чиркі, яка має акредитацію для праці в Білорусі. Причину затримання їй не повідомили, а її місце перебування наразі невідоме, повідомляє правозахисний центр «Радіо Свобода».

Ініціатива «Списки затриманих» повідомляє про 15 затриманих станом на 16:00 за мінським часом (15:00 за Києвом).

За повідомленням місцевого каналу «Мотолько», затримання відбувалися на Жовтневій площі, автобуси силовиків стоять за Будинком уряду. Зокрема силовики викрали з вулиці пару молодих людей.

31 січня в Білорусі тривають районні акції протесту, найбільш активні відбуваються в Мінську, там же й найбільше затримань.

Раніше повідомлялося про те, що прокуратура Білорусі готується заборонити біло-червоно-білий прапор, що став одним із символів протестів.