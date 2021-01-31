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    Серед затриманих у Мінську опозиціонерів опинилася журналістка зі Швейцарії

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    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації президентських виборів Олександром Лукашенком - Серед затриманих у Мінську опозиціонерів опинилася журналістка зі Швейцарії
    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації президентських виборів Олександром Лукашенком
    Фото: dw.com

    Усього сьогодні затримано близько двадцяти опонентів Олександра Лукашенка

    Під час акцій протесту в центрі Мінська було затримано близько двох десятків осіб. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Серед затриманих – швейцарська журналістка Люция Чиркі, яка має акредитацію для праці в Білорусі. Причину затримання їй не повідомили, а її місце перебування наразі невідоме, повідомляє правозахисний центр «Радіо Свобода».

    Ініціатива «Списки затриманих» повідомляє про 15 затриманих станом на 16:00 за мінським часом (15:00 за Києвом).

    За повідомленням місцевого каналу «Мотолько», затримання відбувалися на Жовтневій площі, автобуси силовиків стоять за Будинком уряду. Зокрема силовики викрали з вулиці пару молодих людей.

    31 січня в Білорусі тривають районні акції протесту, найбільш активні відбуваються в Мінську, там же й найбільше затримань.

    Раніше повідомлялося про те, що прокуратура Білорусі готується заборонити біло-червоно-білий прапор, що став одним із символів протестів.

    Теги: Білорусь прокуратура Олександр Лукашенко протест
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