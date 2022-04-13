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    Гарячкова активність окупантів свідчить про їхню невпевненість – президент

    Після фантастичної відсічі українців, росіяни мають сумніви щодо своїх можливостей, каже глава держави - Гарячкова активність окупантів свідчить про їхню невпевненість – президент
    Після фантастичної відсічі українців, росіяни мають сумніви щодо своїх можливостей, каже глава держави
    фото: Офіс президента

    Рашисти намагаються відігратися за свої поразки

    Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 квітня повідомив інформацію з фронту. Як відомо, російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках.

    Окупанти продовжують ракетно-бомбові та артилерійські удари. Заводять нові колони техніки та шукають резерви.

    Також рашисти намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня України на додачу до так званої мобілізації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

    «Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість. Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки та значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова «взагалі», російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдались», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, Зеленський вважає, що або Росія буде реально шукати мир, або назавжди залишить міжнародну арену.

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    Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Гарячкова активність окупантів свідчить про їхню невпевненість – президент