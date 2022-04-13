  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ворога і знищили ворожу техніку

    На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники боронять рідну землю - ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ворога і знищили ворожу техніку
    На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники боронять рідну землю
    фото: пресслужба ООС

    Бійці відбили вісім атак за день

    Протягом доби 13 квітня завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил було успішно відбито вісім атак ворога. Про це повідомила пресслужби ООС.

    Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

    Зокрема, українські захисники знищили:

    • танк;
    • 4 одиниці броньованої техніки;
    • 6 одиниць автомобільної техніки;
    • одну артилерійську систему противника.

    Нагадаємо, напередодні на Донбасі за день ЗСУ відбили шість атак ворогів.

    Як відомо, Росія завершила підготовку до наступу на Донбасі − Мотузяник.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ворога і знищили ворожу техніку