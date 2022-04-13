ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ворога і знищили ворожу техніку
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники боронять рідну землю
фото: пресслужба ООС
Бійці відбили вісім атак за день
Протягом доби 13 квітня завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил було успішно відбито вісім атак ворога. Про це повідомила пресслужби ООС.
Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили:
- танк;
- 4 одиниці броньованої техніки;
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- одну артилерійську систему противника.
Нагадаємо, напередодні на Донбасі за день ЗСУ відбили шість атак ворогів.
Як відомо, Росія завершила підготовку до наступу на Донбасі − Мотузяник.
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