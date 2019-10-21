Генпрокурор вважає, що Верховна Рада має відкоригувати закон про люстрацію



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Через закон про люстрацію велика частина прокурорів була звільнена

Рябошапка розповів про ризик того, що частина люстрованих прокурорів буде поновлена

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що Верховна Рада має відкоригувати чинний закон «Про очищення влади».

Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі ICTV.

«Через закон про люстрацію велика частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частина з них буде поновлена внаслідок рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань в рамках Європейської конвенції про права людини», - сказав генпрокурор.

«Я думаю, що парламент, в першу чергу, має прийняти рішення відносно чинного закону про очищення влади та відповідним чином його відкоригувати, щоб він відповідав європейським стандартам з дотримання прав людини», - додав Рябошапка.

Нагадаємо, у Верховну Раду вже внесено законопроєкт «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про очищення влади».

Його автором є народний депутат Максим Бужанський зі «Слуги народу».

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини 17 жовтня ухвалив рішення, яким визнав, що звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.