Люстрація порушила права українських чиновників, - рішення Європейського суду з прав людини



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Європейський суд з прав людини Ілюстративне фото: unba.org.ua

Усі позивачі вважають, що Україна порушила ст. 8 Європейської конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя), а один - заявив про порушення ст. 13 (право на ефективний засіб правового захисту)

Звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав. Таке рішення одноголосно ухвалив у четвер, 17 жовтня, Європейський суд з прав людини, повідомляє пресслужба суду.

Йдеться про справу «Полях проти України», яке об'єднує ще чотири позови від українських громадян, які потрапили в 2014 році під дію закону про люстрацію.

Всі позивачі вважають, що Україна порушила ст. 8 Європейської конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя), а один навіть заявив про порушення ст. 13 (право на ефективний засіб правового захисту).

За рішенням суду, держава-відповідач має сплатити заявникам 5 тис. євро кожному заявнику, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми, а також як компенсацію моральної шкоди 1500 євро першому заявникові і 300 євро іншим заявникам.

Зазначимо, що Конституційний суд України останні місяці неодноразово знімав з розгляду закон про люстрацію.

Джерело: РБК-Україна