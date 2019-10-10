Команда президента «обговорює формат» розширення люстрації посадовців



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Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що до люстрації «дуже погано ставляться міжнародні партнери»

Команда президента України Володимира Зеленського «обговорює формат» можливого розширення кола посадовців, які потрапляють під дію закону про люстрацію.

«Обговорюємо формат цього», – заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він заявив, що до люстрації «дуже погано ставляться міжнародні партнери».

«І навіть у минулому вони характеризували, що, дійсно, не можна було люструвати всіх людей підряд, тому що є сотні тисяч чиновників, не всі вони погані і є, дійсно, фахівці. Моя пропозиція була, що давайте зробимо очищення, але по списку. Я вважав, що правильно зробити очищення по списку, взяти повністю за багато років тих людей, хто працював, скажімо, ті прізвища, ті люди, які були в нас з вами на очах, ми бачили, що вони робили, ставлення до них суспільства. Дуже відомі різні ці люди. Очищуймо владу. Мені здається, у цілому це був би правильний вихід», – сказав Зеленський.

12 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції з доповненнями до закону про люстрацію.

Зеленський пропонує заборонити обіймати державні посади людям, які працювали на керівних посадах у державних органах з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року.

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Зокрема йдеться про президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради та його заступників, працівників Кабміну та інших органів виконавчої влади, очільників Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, голову СБУ та інших посадовців.