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    Політика

    Геращенко покинула прямий ефір, бо образилася на слова Арестовича про «жіночу общагу»

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    Ірина Геращенко на програмі &laquo;Свобода слова&raquo; - Геращенко покинула прямий ефір, бо образилася на слова Арестовича про «жіночу общагу»
    Ірина Геращенко на програмі «Свобода слова»
    Скріншот з трансляції: Главком

    В ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ІСTV стався конфлікт

    Народна депутатка та співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко покинула прямий ефір програми «Свобода слова» на каналі ICTV через словесний конфлікт із радником Української делегації в Тристоронній контактній групі Олексієм Арестовичем.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Під час дискусії представники влади, серед яких були очільник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, Олексій Арестович та віцепрем'єр Ольга Стефанишина, звинуватили депутатку від «Європейської солідарності» у брехні під час дискусії про загострення на Донбасі.

    Зокрема, з вуст Арестовича прозвучало порівняння «Євросолідарності» з жіночою общагою.

    Конфлікт зав'язався через те, що Геращенко звинуватила президента Володимира Зеленського в тому, що під час візиту на Донбас він використав слово «сепаратисти». У відповідь Арестович заявив, що серед військових прийнято називати ворога «сєпарами»

    Він також звинуватив опозицію в тому, шо вона в своїй критиці навіть опускається до того, що критикує зовнішність президента. На думку Арестовича, це рівень жіночої общаги.

    Геращенко розцінила ці слова як прояв сексизму. Не отримавши вибачень і підтримки в студії політикиня показово залишила її.

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    На цьому ефір «Свободи слова» був завершений.

    До слова, раніше співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко звернулася до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора із заявою про шантаж і погрози на її адресу в соціальних мережах.

    Також Ірина Геращенко подавала запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

    Теги: Донбас телебачення Європейська солідарність депутат Ірина Геращенко політика Олександр Корнієнко Ольга Стефанишина Олексій Арестович
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