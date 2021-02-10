Нардеп Геращенко поскаржилася в СБУ на шантажистів з соцмереж

Ірина Геращенко припускає, що погрози на її адресу, то новий вид заробітку

Напередодні Ірина Геращенко дізналася, що її замовили на чорнуху у Facebook і Telegram

Народний депутат, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко звернулася до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора із заявою про шантаж і погрози на її адресу в соціальних мережах.

«Подібну травлю я вже проходила. Розумію, мета – дискредитувати всіх, хто в команді Петра Порошенка. Звертаюся до СБУ і Офісу генпрокурора, яким направила офіційні листи із заявою про шантаж і манипулятивне обумовлення. Не хотілося б отримати банальні відписки і потурання бруду, інформаційним спецопераціям ворога проти опозиційних українських політиків.

Р. S. Не виключаю, що це новий вид заробітку», – написала Геращенко у середу на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Народний депутат розповіла, що напередодні ввечері отримала на телефон повідомлення з пропозицією поставити її в стоп-лист, щоб зупинити «замовлення на чорнуху у Facebook і Telegram».

Геращенко оприлюднила скан повідомлення.

Раніше, Ірина Геращенко подавала запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

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