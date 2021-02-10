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    Нардеп Геращенко поскаржилася в СБУ на шантажистів з соцмереж

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    Ірина Геращенко припускає, що погрози на її адресу, то новий вид заробітку - Нардеп Геращенко поскаржилася в СБУ на шантажистів з соцмереж
    Ірина Геращенко припускає, що погрози на її адресу, то новий вид заробітку
    Фото з відкритих джерел

    Напередодні Ірина Геращенко дізналася, що її замовили на чорнуху у Facebook і Telegram

    Народний депутат, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко звернулася до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора із заявою про шантаж і погрози на її адресу в соціальних мережах.

    «Подібну травлю я вже проходила. Розумію, мета – дискредитувати всіх, хто в команді Петра Порошенка. Звертаюся до СБУ і Офісу генпрокурора, яким направила офіційні листи із заявою про шантаж і манипулятивне обумовлення. Не хотілося б отримати банальні відписки і потурання бруду, інформаційним спецопераціям ворога проти опозиційних українських політиків.

    Р. S. Не виключаю, що це новий вид заробітку», – написала Геращенко у середу на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    Народний депутат розповіла, що напередодні ввечері отримала на телефон повідомлення з пропозицією поставити її в стоп-лист, щоб зупинити «замовлення на чорнуху у Facebook і Telegram».

    Геращенко оприлюднила скан повідомлення.

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    Раніше, Ірина Геращенко подавала запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

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    Теги: Європейська солідарність СБУ депутат Ірина Геращенко Facebook Telegram
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